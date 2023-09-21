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Международный день мира, Рождество Пресвятой Богородицы, Осенины: Праздники и приметы 21 сентября

Сегодня, 21 сентября 2023 года, в России отмечается праздник, посвящённый одной из славных побед в истории нашего государства. А ещё на этот день выпадает большой православный праздник, который оброс в народе своими традициями.

20 сентября, 21:01
<p>21 сентября отмечается Международный день мира. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

21 сентября отмечается Международный день мира. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Международный день мира

Сегодня в России и других странах отмечают праздник под названием Международный день мира (International Day of Peace). Вот несколько фактов о нём:

  • был учреждён ООН в 1981 году;
  • изначально отмечался в третий вторник сентября, в день открытия Генассамблеи ООН;
  • с 2021 года по её решению отмечается каждый год 21 сентября;
  • выходным днём не является, если не выпадает на таковой;
  • ООН призывает в эти 24 часа прекращать огонь и отказываться от любых вооружённых действий.

Организация Объединённых Наций проводит Международный день мира, чтобы распространить идеи ненасилия и мирного сосуществования. Каждый год тема меняется. В 2023-м она звучит так: "Действия во имя мира: наше стремление достичь глобальных целей". Речь о 17 целях устойчивого развития (ЦУР), разработанных в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН. Среди них — ликвидация бедности и голода, доступная чистая вода, качественное обучение, ответственное потребление, борьба с изменением климата и так далее.

Мир во всём мире! Празднуем Международный день мира – 2023

Мир во всём мире! Празднуем Международный день мира – 2023

В Международный день мира проводится несколько мероприятий. Так, звучит Колокол мира, генсек ООН и председатель Генассамблеи ООН выступают с заявлениями. Также проводятся выставки, семинары, специальные уроки в школах, посвящённые этому событию.

День победы в Куликовской битве

"Куликовская битва", Адольф Ивон. Фото © Wikiprdia / Ghirlandajo

"Куликовская битва", Адольф Ивон. Фото © Wikiprdia / Ghirlandajo

21 сентября в России отмечается исторический праздник — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Рассказываем о нём:

• это один из официальных дней воинской славы России;

• отмечается ежегодно 21 сентября, дата не меняется;

• был установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года;

• нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

• в этот день проводятся памятные мероприятия, посвящённые историческому событию.

Куликовская битва, или, как её ещё называют, Мамаево побоище, — это сражение, которое развернулось в 1380 году на Куликовском поле. Эта местность сейчас располагается между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке Тульской области. Объединённое русское войско под командованием московского великого князя Дмитрия Ивановича сошлось в битве с превосходящими силами военачальника Золотой Орды Мамая.

Учёные нашли артефакты, перевернувшие представление о Куликовской битве

Учёные нашли артефакты, перевернувшие представление о Куликовской битве

Задачей последнего было сломить крепнущую Русь, которая отказалась платить дань. Мамай перед ключевым сражением заручился поддержкой литовского князя Ягайло и князя Рязанского Олега Ивановича, но те в последний момент отказались ему помогать. Русская армия в составе 70–100 тысяч человек утром 8 сентября (21 сентября по новому стилю) построилась на Куликовом поле в боевой порядок, заняв выгодные позиции между Доном и Непрядвой. Напротив выстроилось войско Мамая, которое насчитывало 100–150 тысяч человек.

Первые манёвры принесли войскам Мамая успехи — они смяли передовые отряды русских воинов. Но затем вступил в дело отборный засадный полк. Его удар был настолько мощным и неожиданным, что силы противника оказались быстро смяты. Когда ещё несколько русских полков присоединились к атаке, ордынцы бросились в бегство. Русские преследовали врага и гнали его несколько километров. Победная Куликовская битва длилась с 11 часов утра и до захода солнца. Русское войско потеряло около 20 тысяч человек. Мамай, бросив свои разгромленные отряды, с горсткой соратников бежал в Крым, где был убит. За выдающуюся победу народ прозвал великого князя Дмитрия Ивановича "Донским". Битва на Куликовом поле имела огромное значение в борьбе за освобождение от чужеземного ига. Она серьёзно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила её распад. Также эта победа резко подняла роль Москвы как центра объединения всех русских земель.

Всемирный день русского единения

21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Также 21 сентября в России отмечается такой праздник, как Всемирный день русского единения. Рассказываем о нём:

  • это неофициальный народный праздник;
  • отмечается ежегодно 21 сентября, дата не смещается;
  • был учреждён в 2009 году, празднование впервые прошло в 2010 году;
  • цель праздника — сохранение этнокультурной самобытности русского народа.

Инициатор праздника — Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) из Киргизии, согласно идее которого осенью 2009 года был создан Международный инициативный комитет "Всемирного дня русского единения". Предложение нашло поддержку в 2009 году на II Международном молодёжном форуме "Санкт-Петербург и молодые соотечественники: Мосты сотрудничества в XXI веке". Тогда декларацию о провозглашении этого дня подписали представители 24 стран.

Дата выбрана неслучайно. Как мы уже упоминали, это День победы в Куликовской битве, а также по церковному календарю Рождество Пресвятой Богородицы. Кроме того, этот день некоторые считают датой образования российской государственности — призвания варягов на княжение в 862 году. Цель же Всемирного дня русского единения — сохранение самобытности народа, объединение Русского мира.

В этот день в России проходят различные праздничные мероприятия. Так, в Москве в парке Горького состоится мультиформатный фестиваль. Гостям мероприятия будут доступны развлекательные, спортивные и музыкальные площадки. На главной сцене выступят знаменитые артисты.

Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Фото © azbyka.ru

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Фото © azbyka.ru

Сегодня, 21 сентября, также в России отмечается большой церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Предлагаем узнать больше и о нём:

  • это один из самых важных праздников православия;
  • отмечается ежегодно 21 сентября, дата не меняется;
  • выходным не является, только если не выпадает на таковой;
  • в этот день в храмах произносятся особые молитвы.

Рождество Пресвятой Богородицы — это один из двунадесятых, то есть 12 самых важных праздников православия, и первый из них — после начала церковного года (Новолетия). Католики отмечают его 8 сентября, а православные — 21 сентября.

Установлен праздник был в V веке. Он посвящён событию, о котором не говорится в Священном Писании. Упоминается оно только в апокрифах. Согласно преданию, родители Девы Марии — Иоаким и Анна — были благочестивыми, но не имели детей до самой старости. Они усердно молились о рождении ребёнка. И однажды Анне явился ангел и возвестил благую весть: их молитвы услышаны — и вскоре в семье появится девочка, причём ей будет суждено встать выше всех земных дочерей. Через девять месяцев на свет появилась малышка, которую по наказу ангела нарекли Марией.

История семьи Девы Марии: Чего категорически нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы

История семьи Девы Марии: Чего категорически нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы

На Рождество Богородицы, так как это большой церковный праздник, было не принято заниматься тяжёлой работой. На Руси старались сходить в храм, чтобы помолиться, поблагодарить Богородицу за щедрые дары и попросить заступничества на следующий год. Богослужение в храмах начинается ещё вечером 20 сентября и продолжается до утра. На всенощной читаются три фрагмента из Ветхого Завета, которые объясняют значение праздника: видение Иакова, в котором лестница символизирует Деву Марию, через которую пришёл Иисус; о закрытых вратах, символизирующих детство Марии; о Премудрости, построившей себе дом.

Поста в это время нет, поэтому питаться можно без ограничений. Знать меру следует только в алкоголе. Вместе с тем нужно учитывать, что иногда (не в этом году) Рождество Пресвятой Богородицы выпадает на среду или пятницу, когда воспрещается употреблять мясную и молочную пищу.

Приметы 21 сентября

Осенины

А ещё в народе в этот день отмечали Осенины — праздник прощания с летом, завершения страды. Было принято в этот день устраивать застолье, звать близких и друзей. Особое место на столе было у овсяного хлеба. Им угощали также скот, который трудился всё лето. Считалось, что отказывать кому-то в помощи в этот день чревато невзгодами. Свататься и играть свадьбу в этот день было нельзя — сулило большие беды в семье. А ещё под запретом была приборка дома. Люди верили, что можно вымести из избы счастье.

Погодные приметы 21 сентября

  • Утром не выпала роса — зима будет малоснежная.
  • Небо затянуто тучами — к холодной зиме.
  • Туман — к дождливой осени.
  • Солнечная погода — октябрь будет таким же.
  • Утром иней на траве — погода испортится.
  • На деревьях много паутины — будет тепло.

Именинники 21 сентября

21 сентября именины у российского телеведущего, общественного деятеля Ивана Демидова. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

21 сентября именины у российского телеведущего, общественного деятеля Ивана Демидова. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодняшний день, 21 сентября, не богат на именины. Их могут отмечать обладатели только этих имён:

  • Иван
  • Георгий.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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