Международный день мира, Рождество Пресвятой Богородицы, Осенины: Праздники и приметы 21 сентября Сегодня, 21 сентября 2023 года, в России отмечается праздник, посвящённый одной из славных побед в истории нашего государства. А ещё на этот день выпадает большой православный праздник, который оброс в народе своими традициями. 20 сентября, 21:01 21 сентября отмечается Международный день мира. Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Международный день мира

Сегодня в России и других странах отмечают праздник под названием Международный день мира (International Day of Peace). Вот несколько фактов о нём: был учреждён ООН в 1981 году;

изначально отмечался в третий вторник сентября, в день открытия Генассамблеи ООН;

с 2021 года по её решению отмечается каждый год 21 сентября;

выходным днём не является, если не выпадает на таковой;

ООН призывает в эти 24 часа прекращать огонь и отказываться от любых вооружённых действий.

Организация Объединённых Наций проводит Международный день мира, чтобы распространить идеи ненасилия и мирного сосуществования. Каждый год тема меняется. В 2023-м она звучит так: "Действия во имя мира: наше стремление достичь глобальных целей". Речь о 17 целях устойчивого развития (ЦУР), разработанных в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН. Среди них — ликвидация бедности и голода, доступная чистая вода, качественное обучение, ответственное потребление, борьба с изменением климата и так далее.

В Международный день мира проводится несколько мероприятий. Так, звучит Колокол мира, генсек ООН и председатель Генассамблеи ООН выступают с заявлениями. Также проводятся выставки, семинары, специальные уроки в школах, посвящённые этому событию.

День победы в Куликовской битве

"Куликовская битва", Адольф Ивон. Фото © Wikiprdia / Ghirlandajo

21 сентября в России отмечается исторический праздник — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год). Рассказываем о нём: • это один из официальных дней воинской славы России; • отмечается ежегодно 21 сентября, дата не меняется; • был установлен федеральным законом от 13 марта 1995 года; • нерабочим не является, если не выпадает на выходной; • в этот день проводятся памятные мероприятия, посвящённые историческому событию.

Куликовская битва, или, как её ещё называют, Мамаево побоище, — это сражение, которое развернулось в 1380 году на Куликовском поле. Эта местность сейчас располагается между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на юго-востоке Тульской области. Объединённое русское войско под командованием московского великого князя Дмитрия Ивановича сошлось в битве с превосходящими силами военачальника Золотой Орды Мамая.

Задачей последнего было сломить крепнущую Русь, которая отказалась платить дань. Мамай перед ключевым сражением заручился поддержкой литовского князя Ягайло и князя Рязанского Олега Ивановича, но те в последний момент отказались ему помогать. Русская армия в составе 70–100 тысяч человек утром 8 сентября (21 сентября по новому стилю) построилась на Куликовом поле в боевой порядок, заняв выгодные позиции между Доном и Непрядвой. Напротив выстроилось войско Мамая, которое насчитывало 100–150 тысяч человек.

Первые манёвры принесли войскам Мамая успехи — они смяли передовые отряды русских воинов. Но затем вступил в дело отборный засадный полк. Его удар был настолько мощным и неожиданным, что силы противника оказались быстро смяты. Когда ещё несколько русских полков присоединились к атаке, ордынцы бросились в бегство. Русские преследовали врага и гнали его несколько километров. Победная Куликовская битва длилась с 11 часов утра и до захода солнца. Русское войско потеряло около 20 тысяч человек. Мамай, бросив свои разгромленные отряды, с горсткой соратников бежал в Крым, где был убит. За выдающуюся победу народ прозвал великого князя Дмитрия Ивановича "Донским". Битва на Куликовом поле имела огромное значение в борьбе за освобождение от чужеземного ига. Она серьёзно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила её распад. Также эта победа резко подняла роль Москвы как центра объединения всех русских земель.

Всемирный день русского единения

21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Также 21 сентября в России отмечается такой праздник, как Всемирный день русского единения. Рассказываем о нём: это неофициальный народный праздник;

отмечается ежегодно 21 сентября, дата не смещается;

был учреждён в 2009 году, празднование впервые прошло в 2010 году;

цель праздника — сохранение этнокультурной самобытности русского народа.

Инициатор праздника — Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) из Киргизии, согласно идее которого осенью 2009 года был создан Международный инициативный комитет "Всемирного дня русского единения". Предложение нашло поддержку в 2009 году на II Международном молодёжном форуме "Санкт-Петербург и молодые соотечественники: Мосты сотрудничества в XXI веке". Тогда декларацию о провозглашении этого дня подписали представители 24 стран.

Дата выбрана неслучайно. Как мы уже упоминали, это День победы в Куликовской битве, а также по церковному календарю Рождество Пресвятой Богородицы. Кроме того, этот день некоторые считают датой образования российской государственности — призвания варягов на княжение в 862 году. Цель же Всемирного дня русского единения — сохранение самобытности народа, объединение Русского мира.

В этот день в России проходят различные праздничные мероприятия. Так, в Москве в парке Горького состоится мультиформатный фестиваль. Гостям мероприятия будут доступны развлекательные, спортивные и музыкальные площадки. На главной сцене выступят знаменитые артисты.

Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Фото © azbyka.ru

Сегодня, 21 сентября, также в России отмечается большой церковный праздник — Рождество Пресвятой Богородицы. Предлагаем узнать больше и о нём: это один из самых важных праздников православия;

отмечается ежегодно 21 сентября, дата не меняется;

выходным не является, только если не выпадает на таковой;

в этот день в храмах произносятся особые молитвы.

Рождество Пресвятой Богородицы — это один из двунадесятых, то есть 12 самых важных праздников православия, и первый из них — после начала церковного года (Новолетия). Католики отмечают его 8 сентября, а православные — 21 сентября.

Установлен праздник был в V веке. Он посвящён событию, о котором не говорится в Священном Писании. Упоминается оно только в апокрифах. Согласно преданию, родители Девы Марии — Иоаким и Анна — были благочестивыми, но не имели детей до самой старости. Они усердно молились о рождении ребёнка. И однажды Анне явился ангел и возвестил благую весть: их молитвы услышаны — и вскоре в семье появится девочка, причём ей будет суждено встать выше всех земных дочерей. Через девять месяцев на свет появилась малышка, которую по наказу ангела нарекли Марией.

На Рождество Богородицы, так как это большой церковный праздник, было не принято заниматься тяжёлой работой. На Руси старались сходить в храм, чтобы помолиться, поблагодарить Богородицу за щедрые дары и попросить заступничества на следующий год. Богослужение в храмах начинается ещё вечером 20 сентября и продолжается до утра. На всенощной читаются три фрагмента из Ветхого Завета, которые объясняют значение праздника: видение Иакова, в котором лестница символизирует Деву Марию, через которую пришёл Иисус; о закрытых вратах, символизирующих детство Марии; о Премудрости, построившей себе дом.

Поста в это время нет, поэтому питаться можно без ограничений. Знать меру следует только в алкоголе. Вместе с тем нужно учитывать, что иногда (не в этом году) Рождество Пресвятой Богородицы выпадает на среду или пятницу, когда воспрещается употреблять мясную и молочную пищу.

Приметы 21 сентября

Осенины

А ещё в народе в этот день отмечали Осенины — праздник прощания с летом, завершения страды. Было принято в этот день устраивать застолье, звать близких и друзей. Особое место на столе было у овсяного хлеба. Им угощали также скот, который трудился всё лето. Считалось, что отказывать кому-то в помощи в этот день чревато невзгодами. Свататься и играть свадьбу в этот день было нельзя — сулило большие беды в семье. А ещё под запретом была приборка дома. Люди верили, что можно вымести из избы счастье.

Погодные приметы 21 сентября

Утром не выпала роса — зима будет малоснежная.

Небо затянуто тучами — к холодной зиме.

Туман — к дождливой осени.

Солнечная погода — октябрь будет таким же.

Утром иней на траве — погода испортится.

На деревьях много паутины — будет тепло.

Именинники 21 сентября

21 сентября именины у российского телеведущего, общественного деятеля Ивана Демидова. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодняшний день, 21 сентября, не богат на именины. Их могут отмечать обладатели только этих имён: Иван

Георгий. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев