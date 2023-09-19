Государства "Большой семёрки" не исключают, что вооружённый конфликт на Украине затянется надолго. Продолжительность кризиса может составить шесть-семь лет, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Страны объединения согласились с необходимостью перепланировать финансовую и военную поддержку киевского режима. Для этого нужно учесть возможное растягивание конфликта, отметили в издании.

"США и их союзники в "Группе семи" теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы, и встраивают такую возможность в своё военное и финансовое планирование. Конфликт может продолжаться ещё шесть или семь лет", — добавил чиновник.