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Регион
Опубликовано 19 сентября 2023, 20:41
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На Западе оценили возможную длительность украинского конфликта

Bloomberg: G7 ожидает, что украинский кризис продлится ещё шесть-семь лет

Государства "Большой семёрки" не исключают, что вооружённый конфликт на Украине затянется надолго. Продолжительность кризиса может составить шесть-семь лет, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Страны объединения согласились с необходимостью перепланировать финансовую и военную поддержку киевского режима. Для этого нужно учесть возможное растягивание конфликта, отметили в издании.

"США и их союзники в "Группе семи" теперь ожидают, что конфликт на Украине может затянуться на годы, и встраивают такую возможность в своё военное и финансовое планирование. Конфликт может продолжаться ещё шесть или семь лет", — добавил чиновник.

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Тем временем испанские эксперты пришли к выводу, что история с Украиной подходит к концу. Североатлантический альянс допустил большую ошибку, когда решил поддержать Киев. Тем самым НАТО выдало свою уязвимость и лишилось арсенала, считают в Европе.

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t.me / Міністерство оборони України

Илья Пушкарев
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