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День осеннего равноденствия, День рождения жевательной резинки, День Петра и Павла: Праздники и приметы 23 сентября

Сегодня, 23 сентября 2023 года, наступает астрономическая осень, и это событие нашло отражение в традициях многих народов. В России в этот день также отмечается один из профессиональных праздников людей в погонах.

22 сентября, 21:01
<p>23 сентября — День осеннего равноденствия. Фото © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/young-mother-with-her-little-daughter-in-an-autumn-park_10705349.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">senivpetro</a></p>

23 сентября — День осеннего равноденствия. Фото © Freepik / senivpetro

День осеннего равноденствия

Сегодня, 23 сентября 2023 года, на Земле наступает день осеннего равноденствия. У некоторых народов это праздник, в России с таким событием связаны разные поверья. Рассказываем о нём:

  • Это астрономическое явление, когда центр Солнца в видимом движении по эклиптике пересекает экватор на небе.
  • Это день, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой — 12 часов.
  • В 2023 году Солнце "переходит" в другое полушарие в 09:49 по московскому времени.
  • В некоторых странах отмечается на государственном уровне.

Равноденствий в году два — осеннее и весеннее, причём они меняются местами в разных полушариях. По всемирному времени в Северном полушарии весеннее равноденствие наступает 20 марта, а осеннее — 22-го или 23 сентября. В последнем случае Солнце переходит из Северного полушария в Южное. Соответственно, сегодня в нашем Северном полушарии наступает астрономическая осень, а в Южном — весна. У нас теперь световой день начнёт постепенно сокращаться относительно ночи. Это продлится до дня зимнего солнцестояния, которое приходится на 22 декабря.

У многих народов этот день считался особым, для него были свои магические ритуалы. Так, на Руси верили, что в дату окончательного прихода осени особой силой обладает ключевая вода. Девушки умывались ею у родников, чтобы сохранить молодость и красоту подольше. Старики же рассчитывали на неё в избавлении от болезней.

А ещё к этому времени старались закончить все дела в полях. Хозяйки пекли пироги с брусникой и яблоками, угощали гостей. Также было принято делиться пищей с нуждающимися — это считалось доброй приметой. И наконец, нужно было навести порядок в доме, чтобы вступить в новый период в чистоте.

В некоторых же странах День осеннего равноденствия — официальный праздник. Так, в Японии он отмечается на государственном уровне — это день памяти усопших. Также жители Страны восходящего солнца ходят в храмы, чтобы поблагодарить богов за урожай.

Международный день жестовых языков

Жестовый язык. Разговорник. Видео © YouTube / МИЛОСЕРДИЕ.RU

Сегодня, 23 сентября, в России отмечается интернациональный праздник — Международный день жестовых языков. Вот несколько фактов о нём:

  • Это официальный международный день.
  • Отмечается ежегодно 23 сентября, дата не меняется.
  • Был провозглашён Генассамблеей ООН в 2017 году.
  • Инициатор — Всемирная федерация глухих.
  • Цель — подчеркнуть важность таких языков для прав и свобод людей с проблемами слуха.
  • В этот день проходят акции, направленные на популяризацию подобных средств общения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 5% населения мира, или примерно 430 миллионов человек, нуждаются в реабилитации для решения проблемы потери слуха (в том числе 34 миллиона детей). К 2050 году их количество может вырасти до 700 миллионов человек.

Жестовый язык глухих — это невербальная языковая система. О подобных известно ещё из глубокой древности, однако систематизировать эти знания стали в Европе только примерно в XIII веке. По мере индустриализации и распространения письменности начали появляться специальные пособия, школы. Так, в России первая школа для глухих была открыта в 1806 году в Павловске — в ней применяли французскую методику обучения. В наше время ключевым этапом к самоопределению жестовых языков стало появление в 1951 году Всемирной федерации глухих. Она представляет права неслышащих людей, объединяя 133 национальные ассоциации глухих.

В мире около 300 жестовых языков, и один из них международный. В состав русского жестового языка входит до четырёх тысяч жестов. Они обозначают основные понятия. Для бытовых нужд используется лишь примерно полторы тысячи "слов". В 2019 году вышел первый на русском языке учебник по систематическому изложению основ лингвистики жестовых языков и русского жестового языка.

День рождения жевательной резинки

23 сентября — День рождения жевательной резинки. Фото © Freepik / nakaridore

23 сентября — День рождения жевательной резинки. Фото © Freepik / nakaridore

23 сентября в России и других странах отмечается праздник, посвящённый излюбленному лакомству детей, — День рождения жевательной резинки. Вот что о нём известно:

  • Это международный неофициальный праздник.
  • Приурочен к дате, которую считают "днём рождения" жвачки.
  • Каких-то традиций празднования не сложилось.
Врач назвала три причины для отказа от жевательной резинки

Врач назвала три причины для отказа от жевательной резинки

Днём рождения жевательной резинки считается 23 сентября 1848 года, а её создателем — американец Джон Кёртис. Именно он наладил первое промышленное производство такого продукта. "Прабабушку" нынешней жвачки предприниматель делал из хвойной смолы с добавлением лёгких ароматизаторов. Первые жевательные резинки назывались "Белая гора", "Сливки с сахаром" и "Лакричник Лулу". Постепенно его предприятие набрало обороты, но продукт это был новый, незнакомый, и охватить им всю Америку у бизнесмена не вышло. Однако старт был дан, идею подхватили другие бизнесмены, в том числе Том Адамс и Уильям Ригли. Уже через пару десятков лет жевательную резинку можно было встретить в очень многих магазинах.

Врач разоблачил мифы о жевательной резинке, в которые верили мы все

Врач разоблачил мифы о жевательной резинке, в которые верили мы все

Впрочем, нужно отметить, что на самом деле родилась жвачка, конечно, не в США и не в XVIII веке. Самая первая датируется VII–II веками до нашей эры. Её нашли в ходе раскопок в Северной Европе. Это были куски смолы с отпечатками человеческих зубов. А древние греки жевали смолу мастикового дерева.

День информационных подразделений МВД России

23 сентября отмечается День информационных подразделений МВД России. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

23 сентября отмечается День информационных подразделений МВД России. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

23 сентября в России отмечается профессиональный праздник — День информационных подразделений МВД РФ. Вот несколько фактов о нём:

  • Отмечается ежегодно 23 сентября, дата не меняется.
  • Является официальным ведомственным праздником.
  • Приурочен к дате образования соответствующего отдела в НКВД.
  • Отмечается не широко — в профессиональном кругу.

Российский праздник День информационных подразделений МВД отсылает нас к событиям 1918 года. Тогда 23 сентября решением Коллегии Народного комиссариата внутренних дел РСФСР было утверждено "Положение о статистическом отделе НКВД". Задачей этого отдела был сбор статистических данных по разным направлениям, в том числе по результатам борьбы с преступностью. Теперь эта дата и считается днём основания нынешней системы информационного обеспечения органов внутренних дел.

Среди её задач — сбор и подготовка сведений в сфере оперативной работы, розыска, криминалистики, дактилоскопии, статистики. А ещё такие сотрудники ведут архивы, оказывают услуги гражданам и гостям страны в рамках полномочий МВД. Сегодня все они получают поздравления вне зависимости от специализации.

Приметы 23 сентября

День Петра и Павла

23 сентября Русская православная церковь чтит память святых Петра и Павла. Но речь не об апостолах, а о епископах из Никеи, живших в седьмом-восьмом веках. Святой Пётр защищал православную веру против иконоборцев при царе Льве Исаврянине (813–820), за что терпел страдания. Скончался он не ранее 823 года. О житии епископа никейского Павла сведений не сохранилось. Его имя упоминается в так называемом "Петровом" греческом Прологе XI века.

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В народе Петра и Павла называли "рябинниками", так как день их почитания соотносили с праздником урожая этой ягоды. Рябина издревле занимала особое место в питании и хозяйстве крестьян. Из неё делали различные целебные отвары, а ветви развешивали по дому в качестве оберега от тёмных сил. На Петра и Павла одну ветвь клали у порога, чтобы она закрывала путь для бед, а вторую — на стол, чтобы пригласить в семью счастье. В этот день следовало отпустить прошлые обиды и попросить прощения у тех, кого обидели. А ещё считалось, что это хорошее время для начала подготовки к свадьбе.

Погодные приметы 23 сентября

  • Много ягод на рябине — зима будет холодной.
  • Плохой урожай рябины — к дождливой осени.
  • Скот прячется в загонах — к скорым холодам.
  • У диких зверей бедный мех — к мягкой зиме.

Именинники 23 сентября

23 сентября именины у российского актёра Андрея Соколова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

23 сентября именины у российского актёра Андрея Соколова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 23 сентября, именины могут отмечать обладатели следующих имён:

  • Андрей
  • Василий
  • Гавриил
  • Глеб
  • Евгений
  • Иван
  • Константин
  • Николай
  • Павел
  • Пётр
  • Семён
  • Татьяна.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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