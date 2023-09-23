День осеннего равноденствия, День рождения жевательной резинки, День Петра и Павла: Праздники и приметы 23 сентября Сегодня, 23 сентября 2023 года, наступает астрономическая осень, и это событие нашло отражение в традициях многих народов. В России в этот день также отмечается один из профессиональных праздников людей в погонах. 22 сентября, 21:01 23 сентября — День осеннего равноденствия. Фото © Freepik / senivpetro

День осеннего равноденствия

Сегодня, 23 сентября 2023 года, на Земле наступает день осеннего равноденствия. У некоторых народов это праздник, в России с таким событием связаны разные поверья. Рассказываем о нём: Это астрономическое явление, когда центр Солнца в видимом движении по эклиптике пересекает экватор на небе.

Это день, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой — 12 часов.

В 2023 году Солнце "переходит" в другое полушарие в 09:49 по московскому времени.

В некоторых странах отмечается на государственном уровне.

Равноденствий в году два — осеннее и весеннее, причём они меняются местами в разных полушариях. По всемирному времени в Северном полушарии весеннее равноденствие наступает 20 марта, а осеннее — 22-го или 23 сентября. В последнем случае Солнце переходит из Северного полушария в Южное. Соответственно, сегодня в нашем Северном полушарии наступает астрономическая осень, а в Южном — весна. У нас теперь световой день начнёт постепенно сокращаться относительно ночи. Это продлится до дня зимнего солнцестояния, которое приходится на 22 декабря.

У многих народов этот день считался особым, для него были свои магические ритуалы. Так, на Руси верили, что в дату окончательного прихода осени особой силой обладает ключевая вода. Девушки умывались ею у родников, чтобы сохранить молодость и красоту подольше. Старики же рассчитывали на неё в избавлении от болезней.

А ещё к этому времени старались закончить все дела в полях. Хозяйки пекли пироги с брусникой и яблоками, угощали гостей. Также было принято делиться пищей с нуждающимися — это считалось доброй приметой. И наконец, нужно было навести порядок в доме, чтобы вступить в новый период в чистоте.

В некоторых же странах День осеннего равноденствия — официальный праздник. Так, в Японии он отмечается на государственном уровне — это день памяти усопших. Также жители Страны восходящего солнца ходят в храмы, чтобы поблагодарить богов за урожай.

Международный день жестовых языков

Жестовый язык. Разговорник. Видео © YouTube / МИЛОСЕРДИЕ.RU

Сегодня, 23 сентября, в России отмечается интернациональный праздник — Международный день жестовых языков. Вот несколько фактов о нём: Это официальный международный день.

Отмечается ежегодно 23 сентября, дата не меняется.

Был провозглашён Генассамблеей ООН в 2017 году.

Инициатор — Всемирная федерация глухих.

Цель — подчеркнуть важность таких языков для прав и свобод людей с проблемами слуха.

В этот день проходят акции, направленные на популяризацию подобных средств общения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 5% населения мира, или примерно 430 миллионов человек, нуждаются в реабилитации для решения проблемы потери слуха (в том числе 34 миллиона детей). К 2050 году их количество может вырасти до 700 миллионов человек.

Жестовый язык глухих — это невербальная языковая система. О подобных известно ещё из глубокой древности, однако систематизировать эти знания стали в Европе только примерно в XIII веке. По мере индустриализации и распространения письменности начали появляться специальные пособия, школы. Так, в России первая школа для глухих была открыта в 1806 году в Павловске — в ней применяли французскую методику обучения. В наше время ключевым этапом к самоопределению жестовых языков стало появление в 1951 году Всемирной федерации глухих. Она представляет права неслышащих людей, объединяя 133 национальные ассоциации глухих.

В мире около 300 жестовых языков, и один из них международный. В состав русского жестового языка входит до четырёх тысяч жестов. Они обозначают основные понятия. Для бытовых нужд используется лишь примерно полторы тысячи "слов". В 2019 году вышел первый на русском языке учебник по систематическому изложению основ лингвистики жестовых языков и русского жестового языка.

День рождения жевательной резинки

23 сентября — День рождения жевательной резинки. Фото © Freepik / nakaridore

23 сентября в России и других странах отмечается праздник, посвящённый излюбленному лакомству детей, — День рождения жевательной резинки. Вот что о нём известно: Это международный неофициальный праздник.

Приурочен к дате, которую считают "днём рождения" жвачки.

Каких-то традиций празднования не сложилось.

Днём рождения жевательной резинки считается 23 сентября 1848 года, а её создателем — американец Джон Кёртис. Именно он наладил первое промышленное производство такого продукта. "Прабабушку" нынешней жвачки предприниматель делал из хвойной смолы с добавлением лёгких ароматизаторов. Первые жевательные резинки назывались "Белая гора", "Сливки с сахаром" и "Лакричник Лулу". Постепенно его предприятие набрало обороты, но продукт это был новый, незнакомый, и охватить им всю Америку у бизнесмена не вышло. Однако старт был дан, идею подхватили другие бизнесмены, в том числе Том Адамс и Уильям Ригли. Уже через пару десятков лет жевательную резинку можно было встретить в очень многих магазинах.

Впрочем, нужно отметить, что на самом деле родилась жвачка, конечно, не в США и не в XVIII веке. Самая первая датируется VII–II веками до нашей эры. Её нашли в ходе раскопок в Северной Европе. Это были куски смолы с отпечатками человеческих зубов. А древние греки жевали смолу мастикового дерева.

День информационных подразделений МВД России

23 сентября отмечается День информационных подразделений МВД России. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

23 сентября в России отмечается профессиональный праздник — День информационных подразделений МВД РФ. Вот несколько фактов о нём: Отмечается ежегодно 23 сентября, дата не меняется.

Является официальным ведомственным праздником.

Приурочен к дате образования соответствующего отдела в НКВД.

Отмечается не широко — в профессиональном кругу.

Российский праздник День информационных подразделений МВД отсылает нас к событиям 1918 года. Тогда 23 сентября решением Коллегии Народного комиссариата внутренних дел РСФСР было утверждено "Положение о статистическом отделе НКВД". Задачей этого отдела был сбор статистических данных по разным направлениям, в том числе по результатам борьбы с преступностью. Теперь эта дата и считается днём основания нынешней системы информационного обеспечения органов внутренних дел.

Среди её задач — сбор и подготовка сведений в сфере оперативной работы, розыска, криминалистики, дактилоскопии, статистики. А ещё такие сотрудники ведут архивы, оказывают услуги гражданам и гостям страны в рамках полномочий МВД. Сегодня все они получают поздравления вне зависимости от специализации.

Приметы 23 сентября

День Петра и Павла

23 сентября Русская православная церковь чтит память святых Петра и Павла. Но речь не об апостолах, а о епископах из Никеи, живших в седьмом-восьмом веках. Святой Пётр защищал православную веру против иконоборцев при царе Льве Исаврянине (813–820), за что терпел страдания. Скончался он не ранее 823 года. О житии епископа никейского Павла сведений не сохранилось. Его имя упоминается в так называемом "Петровом" греческом Прологе XI века.

В народе Петра и Павла называли "рябинниками", так как день их почитания соотносили с праздником урожая этой ягоды. Рябина издревле занимала особое место в питании и хозяйстве крестьян. Из неё делали различные целебные отвары, а ветви развешивали по дому в качестве оберега от тёмных сил. На Петра и Павла одну ветвь клали у порога, чтобы она закрывала путь для бед, а вторую — на стол, чтобы пригласить в семью счастье. В этот день следовало отпустить прошлые обиды и попросить прощения у тех, кого обидели. А ещё считалось, что это хорошее время для начала подготовки к свадьбе.

Погодные приметы 23 сентября

Много ягод на рябине — зима будет холодной.

Плохой урожай рябины — к дождливой осени.

Скот прячется в загонах — к скорым холодам.

У диких зверей бедный мех — к мягкой зиме.

Именинники 23 сентября

23 сентября именины у российского актёра Андрея Соколова. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 23 сентября, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Андрей

Василий

Гавриил

Глеб

Евгений

Иван

Константин

Николай

Павел

Пётр

Семён

Татьяна. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев