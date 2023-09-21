В Южной Корее разбился истребитель KF-16, пилот катапультировался
В Южной Корее при взлёте с базы военно-воздушных сил разбился истребитель KF-16. Об этом информировало агентство Yonhap.
Крушение произошло 21 сентября в 08:20 (02:20 мск) в уезде Сосан примерно в 120 километрах к юго-западу от Сеула. На борту находился лишь пилот, он катапультировался и сейчас госпитализирован. Миссия полёта не сообщается. Предварительно, среди гражданских пострадавших нет, поскольку авария случилась на территории базы.
А ранее в Воронежской области потерпел крушение самолёт Су-34. Два пилота, управлявшие им, успели катапультироваться и были эвакуированы. Воздушное судно упало вдали от населённых пунктов. Позже стала известна основная версия случившегося.
Zuma / TASS