Регион

Уведомления отключены

21 сентября, 04:10

В Южной Корее разбился истребитель KF-16, пилот катапультировался

В Южной Корее при взлёте с базы военно-воздушных сил разбился истребитель KF-16. Об этом информировало агентство Yonhap.

Крушение произошло 21 сентября в 08:20 (02:20 мск) в уезде Сосан примерно в 120 километрах к юго-западу от Сеула. На борту находился лишь пилот, он катапультировался и сейчас госпитализирован. Миссия полёта не сообщается. Предварительно, среди гражданских пострадавших нет, поскольку авария случилась на территории базы.

Раздавивший машину с детьми самолёт в Италии могла "сбить" стая птиц

Раздавивший машину с детьми самолёт в Италии могла "сбить" стая птиц

А ранее в Воронежской области потерпел крушение самолёт Су-34. Два пилота, управлявшие им, успели катапультироваться и были эвакуированы. Воздушное судно упало вдали от населённых пунктов. Позже стала известна основная версия случившегося.

Обложка ©

Zuma / TASS

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Южная Корея
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров