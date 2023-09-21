В "Роскачестве" рассказали о правилах сбора денег с родителей школьников

Представители пресс-службы "Роскачества" сообщили, что родительский комитет должен предоставлять отчёт о денежных тратах на нужды класса. Кроме того, там отметили, что школам запрещено принудительно собирать деньги с родителей, можно только на добровольной основе. В противном случае семьи могут сообщить о нарушении директору школы, в прокуратуру или Минпросвещения.

В организации пояснили, что взносы собирают и распределяют родительские комитеты. Их деятельность указана в законе "Об образовании в Российской Федерации". Но есть одно но — в законе не говорится о чётких границах полномочий комитетов, поэтому каждая ситуация обговаривается совместно на основании обычной устной договорённости.

"Желательно, чтобы статус и полномочия родительских комитетов были закреплены в локальных актах школы. Этот вопрос можно выносить на обсуждение. Также стоит убедиться, что существование родительского комитета и его деятельность в том виде, в каком она предполагается, не противоречат внутренним документам школы", — отметили эксперты "Роскачества" в беседе с RT.

Специалисты добавили, что лучше оформить протокол, где чётко отображена договорённость между родителями. Это касается цели сбора денег и размера взносов. Протокол в письменном виде обязывает родителей отчитываться о тратах.

Если же письменного договора нет, оформляется договор поручения — поручают направить средства на решение определённых финансовых задач. Поэтому тот, кто собрал деньги (поверенный), обязан по запросу сообщать родителям (доверителю) сведения об исполнении поручения (согласно статье 974 ГК России). Отчёт отправляется родителям по запросу письменно или устно. Люди, которые собирали деньги, должны предоставить чеки, квитанции и выплаты, подтверждающие траты.

При отказе от предоставления отчёта родители могут пожаловаться в полицию или прокуратуру. Для возбуждения дела нужно предоставить признаки преступления по статье 160 УК РФ (хищение, присвоение, растрата). Второй способ — обратиться напрямую в суд. Но здесь нужны прямые доказательства. Это могут быть показания свидетелей или переписки, чеки об оплате.