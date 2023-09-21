Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом уголовного дела о потере юга Украины, пишут СМИ

Фигурантом уголовного дела по оставлению юга Украины может стать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си со ссылкой на источники. Уточняется, что у Залужного пока нет процессуального статуса по делу, но не исключено, что он может его получить.

По данным издания, следствие длится полтора года. Известно, что главком уже беседовал со следователями. СМИ сообщает, что это дело в политических кругах уже называют "делом Залужного". Однако в СБУ и Госбюро расследований Украины не дают комментариев по этому поводу.

Сообщается, что по данному делу ещё никому не предъявили обвинения, сейчас идут допросы. В них в том числе принимают участие представители военного командования и гражданских властей. Ранее были допрошены командующий силами обороны Сергей Наев, экс-командующие группировкой войск "Юг" Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, а также руководитель украинской Администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадий Лагута, которого нашли мёртвым в Киеве.