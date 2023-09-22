МЧС: В Ливии со дна моря за день извлекли тела сразу 80 погибших от наводнения

После разрушительного наводнения в Ливии со дна моря извлечены тела сразу 80 погибших. Об этом сообщила в пятницу, 22 сентября, пресс-служба МЧС России.

Российские спасатели вместе с турецкими коллегами провели одну из самых сложных операций по эвакуации тел погибших. Специалисты оснащены всеми необходимыми инструментами, плавсредствами и водолазным оборудованием. Также в состав группы вошли кинологические расчёты. А в городе Дерна, где сложилась, пожалуй, самая сложная ситуация, МЧС развернуло аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" и автономный полевой лагерь для оказания медицинской помощи пострадавшему населению.