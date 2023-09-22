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Опубликовано 22 сентября 2023, 11:25

МЧС: В Ливии со дна моря за день извлекли тела сразу 80 погибших от наводнения

После разрушительного наводнения в Ливии со дна моря извлечены тела сразу 80 погибших. Об этом сообщила в пятницу, 22 сентября, пресс-служба МЧС России.

Работа российских спасателей в затопленных районах Ливии. Видео © МЧС России

Российские спасатели вместе с турецкими коллегами провели одну из самых сложных операций по эвакуации тел погибших. Специалисты оснащены всеми необходимыми инструментами, плавсредствами и водолазным оборудованием. Также в состав группы вошли кинологические расчёты. А в городе Дерна, где сложилась, пожалуй, самая сложная ситуация, МЧС развернуло аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" и автономный полевой лагерь для оказания медицинской помощи пострадавшему населению.

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Напомним, 10 сентября на восток и северо-восток Ливии обрушился ураган "Даниэль". Из-за стихийного бедствия рухнули две плотины, в связи с чем произошло наводнение. Жертвами разгула стихии стали более 11 тысяч человек. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммаду аль-Манфи на фоне многочисленных жертв урагана и наводнения на северо-востоке страны.

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t.me / mchs_official

Марина Калегина
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