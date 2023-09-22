Песков: От санкций в адрес России страдает сама идея олимпийского движения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции против России негативно скажутся на будущем всего олимпийского движения. Об этом он сказал в беседе с журналистами.

Представитель Кремля, комментируя ограничения для российских спортсменов, также отметил, что от них страдает сама идея проведения Олимпийских игр. По словам Пескова, российская сторона рассчитывает, что когда-то в международных спортивных организациях возобладает разум — и РФ вновь войдёт в "олимпийскую семью".