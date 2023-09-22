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22 сентября, 09:46

Песков: От санкций в адрес России страдает сама идея олимпийского движения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции против России негативно скажутся на будущем всего олимпийского движения. Об этом он сказал в беседе с журналистами.

Путин указал на деградацию олимпийского движения, которому грядёт замена

Путин указал на деградацию олимпийского движения, которому грядёт замена

Представитель Кремля, комментируя ограничения для российских спортсменов, также отметил, что от них страдает сама идея проведения Олимпийских игр. По словам Пескова, российская сторона рассчитывает, что когда-то в международных спортивных организациях возобладает разум — и РФ вновь войдёт в "олимпийскую семью".

Ранее в Правительстве РФ заявили об ударе по мировому спорту из-за дискриминации россиян. Курирующий Минспорта вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что международные турниры лишились объективности и зрелищности с уходом российских спортсменов.

Названо число российских спортсменов, которые потенциально могут выступить на Олимпиаде-2024

Названо число российских спортсменов, которые потенциально могут выступить на Олимпиаде-2024

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Getty Images / Mustafa Yalcin

Александр Юнашев
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