Словами о мифической "изоляции" России глава американского Госдепа Энтони Блинкен пытается оскорбить не только нашу страну, но и Северную Корею, и Иран. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу бывший депутат Европарламента (2014–2019 гг.) от Латвии Андрей Мамыкин.

По его мнению, слова Блинкена, поставившего Москву в один ряд с Тегераном и Пхеньяном, для нас не звучат обидно, скорее наоборот: Россия оказалась в числе стран, которые "не смотрят в рот" Западу и только на этом основании кажутся Вашингтону плохими или не такими, как все.

"Он совершенно не понимает, что мы не относимся к Тегерану и Пхеньяну как к изгоям. КНДР объективно становится серьёзным военным партнёром Москвы, а Иран — наш давний стратегический союзник. И в дипломатической деятельности, и в военном сотрудничестве, и по части построения логистического коридора "Север – Юг". Кроме того, с точки зрения культуры Иран — это богатейшая цивилизация", — подчеркнул собеседник "Царьграда".

К слову, изоляция России, о которой так часто говорят представители западных стран, выглядит смешным тезисом на фоне количества встреч делегации страны в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. В этом смысле очень удачно прозвучала шутка главы российского МИД Сергея Лаврова, который на встрече в штаб-квартире ООН с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом заявил, что дела у России идут хорошо, "только от изоляции страдаем".