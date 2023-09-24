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23 сентября, 23:28

Сбитого дочерью Пореченкова хоккеиста вывели из комы спустя три месяца после аварии

Kp.ru: Пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова парня вывели из комы

<p>Мария Пореченкова и сбитый ею хоккеист Александр Петровский. Обложка © Коллаж LIFE / ТАСС / Сергей Фадеичев / <a href="https://www.spb.kp.ru/daily/27559.5/4827307/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Мария Пореченкова и сбитый ею хоккеист Александр Петровский. Обложка © Коллаж LIFE / ТАСС / Сергей Фадеичев / kp.ru

Молодого жителя российской столицы Александра Петровского, которого в начале лета сбила дочь народного артиста России Михаила Пореченкова Мария, вывели из комы спустя три месяца после аварии. Об этом со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, рассказала газета kp.ru.

По данным издания, пострадавшего перевели на лечение из Москвы в Санкт-Петербург, где медики Северной столицы вывели парня из комы. Стоит отметить, что это собирались сделать ещё в конце июня, однако тогда планы осуществить не удалось.

"Он в данный момент находится в Петербурге в больнице, поправляется потихоньку. Из комы вывели недели полторы назад", — рассказал собеседник издания.

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Напомним, что 6 июня 18-летняя дочь Пореченкова Мария въехала в скутериста в столичном посёлке Толстопальцево. Она была за рулём Mercedes GLE. В результате 18-летний житель Москвы Александр Петровский впал в кому.

Андрей Соловьёв
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