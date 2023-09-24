Сбитого дочерью Пореченкова хоккеиста вывели из комы спустя три месяца после аварии

Молодого жителя российской столицы Александра Петровского, которого в начале лета сбила дочь народного артиста России Михаила Пореченкова Мария, вывели из комы спустя три месяца после аварии. Об этом со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, рассказала газета kp.ru.

По данным издания, пострадавшего перевели на лечение из Москвы в Санкт-Петербург, где медики Северной столицы вывели парня из комы. Стоит отметить, что это собирались сделать ещё в конце июня, однако тогда планы осуществить не удалось.

"Он в данный момент находится в Петербурге в больнице, поправляется потихоньку. Из комы вывели недели полторы назад", — рассказал собеседник издания.