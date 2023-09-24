Сбитого дочерью Пореченкова хоккеиста вывели из комы спустя три месяца после аварии
Kp.ru: Пострадавшего в ДТП с дочерью Пореченкова парня вывели из комы
Мария Пореченкова и сбитый ею хоккеист Александр Петровский. Обложка © Коллаж LIFE / ТАСС / Сергей Фадеичев / kp.ru
Молодого жителя российской столицы Александра Петровского, которого в начале лета сбила дочь народного артиста России Михаила Пореченкова Мария, вывели из комы спустя три месяца после аварии. Об этом со ссылкой на свой источник, знакомый с ситуацией, рассказала газета kp.ru.
По данным издания, пострадавшего перевели на лечение из Москвы в Санкт-Петербург, где медики Северной столицы вывели парня из комы. Стоит отметить, что это собирались сделать ещё в конце июня, однако тогда планы осуществить не удалось.
"Он в данный момент находится в Петербурге в больнице, поправляется потихоньку. Из комы вывели недели полторы назад", — рассказал собеседник издания.
Напомним, что 6 июня 18-летняя дочь Пореченкова Мария въехала в скутериста в столичном посёлке Толстопальцево. Она была за рулём Mercedes GLE. В результате 18-летний житель Москвы Александр Петровский впал в кому.