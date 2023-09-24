Обманули охрану: В Букингемском дворце прошла первая в истории антимонархическая акция

В Букингемском дворце прошла внезапная акция протеста против монархии. Её устроили сторонники установления республиканской формы правления, пишет газета Daily Telegraph.

Так, девять человек в чёрных футболках с крупными жёлтыми буквами встали в ряд прямо в парадном зале дворца. Надпись, которая сложилась благодаря их усилиям, гласила Not My King ("Не мой король"). Охрана быстро разогнала митингующих, но они успели сделать фото для соцсетей. Сообщается, что они проникли, купив билеты во дворец под видом туристов. В Скотленд-Ярде заверили, что никто из активистов задержан не был.