Обманули охрану: В Букингемском дворце прошла первая в истории антимонархическая акция
Teleghaph: В Букингемском дворце прошла первая в истории антимонархическая акция
Активисты выступили против монархии в Букингемском дворце. Обложка © X / @V_of_Europe
В Букингемском дворце прошла внезапная акция протеста против монархии. Её устроили сторонники установления республиканской формы правления, пишет газета Daily Telegraph.
Так, девять человек в чёрных футболках с крупными жёлтыми буквами встали в ряд прямо в парадном зале дворца. Надпись, которая сложилась благодаря их усилиям, гласила Not My King ("Не мой король"). Охрана быстро разогнала митингующих, но они успели сделать фото для соцсетей. Сообщается, что они проникли, купив билеты во дворец под видом туристов. В Скотленд-Ярде заверили, что никто из активистов задержан не был.
"Это первый случай, когда протест против монархии проходит в Букингемском дворце. Это потрясающий пример того, как граждане страны выражают свою позицию, заявляя в монаршей резиденции о несогласии с передачей власти по наследству. Карл не является неприкасаемым монархом, он не застрахован от критики и не пользуется тем почтением, которое защищало монархию, пока на троне находилась его мать", — пояснил представитель Republic Грэм Смит.
Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в 96-летнем возрасте. Её преемником стал Карл III, которого короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в начале мая.