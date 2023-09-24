Почти Руки-Базуки: Омич четыре года вкачивал в половой орган вазелин и чуть не остался без достоинства

Мужчина из Омска в течение четырёх лет использовал вазелиновое масло для увеличения размера полового органа. По его словам, делалось это для доставки новых ощущений возлюбленной. Однако эксперимент чуть не закончился трагедией, поскольку пенис мог быть отрезан, сообщает Mash.

32-летний Кирилл (имя изменено), вдохновлённый Руками-Базуками, решил не тратиться на синтол и систематически вкачивал вазелиновое масло. Начал он этот эксперимент в 2019 году.

С каждым годом эффект радовал всё больше. Но в 2023-м экспериментатору всё же пришлось обратиться к урологу — с жалобами на подозрительные бугорки и покраснения. Ожидаемо ткани отвергли "допинг" — началось воспаление.

Благодаря вмешательству врачей кастрации удалось избежать. Пришлось делать две операции. Сначала одну, а после четырёх месяцев восстановления — вторую. В итоге зачать детей Кирилл сможет, спокойно сходить в туалет — тоже.