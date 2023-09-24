Земфиру* заметили в парижском ресторане в гордом одиночестве

Судя по видео, исполнительницу сняли, когда она шла к своему столику. При этом рок-певица не стала позировать: увидев, что камера направлена в её сторону, она прикрыла лицо рукой в надежде, что её не заметят.

Ещё в конце мая этого года СМИ сообщали о том, что Земфира* получила французское гражданство. На тот момент она уже на протяжении полутора лет жила в стране с Ренатой Литвиновой*. В Париже они даже учредили компанию в сфере исполнительского искусства "Рената". Тем не менее спустя пару дней после публикация новости документы артистки о получении нового паспорта исчезли с сайта Коммерческого суда Парижа.