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24 сентября, 10:28

Земфиру* заметили в парижском ресторане в гордом одиночестве

Певицу Земфиру* сняли на видео в одном из ресторанов Парижа

Сбежавшую из России певицу Земфиру* заметили в одном из парижских ресторанов. Кадрами поделилась телеведущая и бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алёна Водонаева в своём телеграм-канале.

Земфиру сняли в парижском ресторане. Видео © T.me / VODA

Судя по видео, исполнительницу сняли, когда она шла к своему столику. При этом рок-певица не стала позировать: увидев, что камера направлена в её сторону, она прикрыла лицо рукой в надежде, что её не заметят.

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Как живёт миллионерша Рената Литвинова, которой Земфира отписала свою квартиру

Ещё в конце мая этого года СМИ сообщали о том, что Земфира* получила французское гражданство. На тот момент она уже на протяжении полутора лет жила в стране с Ренатой Литвиновой*. В Париже они даже учредили компанию в сфере исполнительского искусства "Рената". Тем не менее спустя пару дней после публикация новости документы артистки о получении нового паспорта исчезли с сайта Коммерческого суда Парижа.

* Внесены в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер
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