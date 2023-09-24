В США боятся дедолларизации мировой экономики из-за расширения БРИКС
NYP: Дедолларизация мировой экономики вызовет тяжёлые последствия для США
США столкнутся с ужасными последствиями, если произойдёт дедолларизация мировой экономики, а БРИКС продолжит расширяться. Об этом сообщает газета New York Post.
"Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты — основа глобального лидерства Америки", — подчёркивается в публикации.
Как отмечает автор материала, велик риск того, что доллар лишится своего лидерства в мировых расчётах, если БРИКС продолжит развиваться такими же быстрыми темпами. Это приведёт к тому, что США потеряют контроль над другими государствами и не смогут влиять на их решения, резюмируется в статье. Кроме того, и сама Америка столкнётся с рядом проблем в собственной экономике.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идёт, многие страны уже выбирают национальные валюты для взаимных расчётов. А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у России нет желания "угробить" доллар, США сами перестают обеспечивать его роль.
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