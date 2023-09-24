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24 сентября, 11:23

В США боятся дедолларизации мировой экономики из-за расширения БРИКС

NYP: Дедолларизация мировой экономики вызовет тяжёлые последствия для США

США столкнутся с ужасными последствиями, если произойдёт дедолларизация мировой экономики, а БРИКС продолжит расширяться. Об этом сообщает газета New York Post.

"Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты — основа глобального лидерства Америки", подчёркивается в публикации.

Как отмечает автор материала, велик риск того, что доллар лишится своего лидерства в мировых расчётах, если БРИКС продолжит развиваться такими же быстрыми темпами. Это приведёт к тому, что США потеряют контроль над другими государствами и не смогут влиять на их решения, резюмируется в статье. Кроме того, и сама Америка столкнётся с рядом проблем в собственной экономике.

Лавров провёл встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН

Лавров провёл встречу с главой МИД Бразилии на полях ГА ООН

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что процесс дедолларизации мировой экономики неумолимо идёт, многие страны уже выбирают национальные валюты для взаимных расчётов. А глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у России нет желания "угробить" доллар, США сами перестают обеспечивать его роль.

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Татьяна Миссуми
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