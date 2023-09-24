В США боятся дедолларизации мировой экономики из-за расширения БРИКС

Как отмечает автор материала, велик риск того, что доллар лишится своего лидерства в мировых расчётах, если БРИКС продолжит развиваться такими же быстрыми темпами. Это приведёт к тому, что США потеряют контроль над другими государствами и не смогут влиять на их решения, резюмируется в статье. Кроме того, и сама Америка столкнётся с рядом проблем в собственной экономике.