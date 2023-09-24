В Подмосковье школьница сбежала из дома после того, как мать застукала её с электронкой
В Подмосковье 10-классница сбежала из дома, когда мать узнала, что та курит
В Подмосковье десятиклассница сбежала из родительского дома после того, как мать узнала, что та курит электронные сигареты. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло в Павловском Посаде. В полицию города обратилась женщина и сообщила, что у неё с дочерью произошёл конфликт. По словам родительницы, она обнаружила в смартфоне школьницы фотографию, на которой та курит популярную среди молодёжи электронку.
Разозлившаяся мать отругала девочку и отобрала у неё гаджет, после чего ушла спать. Проснувшись на следующий день, она не обнаружила дочь в комнате. Женщина сразу же подняла тревогу и стала искать подростка по всем друзьям и подругам. Поняв, что поиски безрезультатны, обратилась в полицию. Теперь местоположение пропавшей школьницы пытаются определить правоохранители.
Ранее Лайф рассказывал историю из Красногорска, где 16-летняя школьница вместо учёбы решила пойти замуж и сбежала из дома на съёмную квартиру к жениху — 18-летнему парню, который приехал из Тульской области. К сожалению, надёжный как швейцарские часы план провалился. После того как родители девочки поставили на уши весь город, полицейские вычислили адрес, куда и нагрянул её любимый папа.
ТАСС / Владимир Баранов