В Подмосковье школьница сбежала из дома после того, как мать застукала её с электронкой

В Подмосковье десятиклассница сбежала из родительского дома после того, как мать узнала, что та курит электронные сигареты. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в Павловском Посаде. В полицию города обратилась женщина и сообщила, что у неё с дочерью произошёл конфликт. По словам родительницы, она обнаружила в смартфоне школьницы фотографию, на которой та курит популярную среди молодёжи электронку.