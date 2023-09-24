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24 сентября, 13:31

Вооружённая группа ворвалась на территорию монастыря на севере Косова

Епархия в Сербии: В монастырь Баньска вторглась группа вооружённых людей

Группа людей в масках и с автоматами вторглась на территорию православного монастыря Баньска на севере Косова и Метохии. Об этом сообщила Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви, выразив серьёзные опасения.

"Группа вооружённых людей в масках вторглась на бронированном автомобиле в монастырь, пробив закрытые монастырские ворота", — говорится в сообщении.

На данный момент на территории монастыря находится группа паломников из Нови-Сада со священником, игуменом Данилом и братией. Они уже заперлись в жилой части и закрыли храм. При этом вооружённые "гости" свободно передвигаются по двору, иногда раздаются выстрелы.

"Епархия решительно осуждает открытое насилие, которое применяется в религиозном объекте Сербской православной церкви, призывая все стороны как можно скорее положить конец конфликту", — добавили в епархии.

При этом, как сообщили в косовской полиции, один из ворвавшихся в монастырь был ликвидирован.

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Как уже сообщал Лайф, в ночь на воскресенье на севере Сербии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика перекрыли дорогу на мосту вблизи села Баньско, в результате чего правоохранители были обстреляны с применением ручных гранат и гранатомётов, один скончался. Премьер Косова Альбин Курти обвинил в организации нападения сербские власти. Между тем сегодня днём в населённом пункте продолжились выстрелы. По данным Курти, правоохранители обнаружили и окружили около 30 подозреваемых в нападении. Им предложили сдаться.

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eparhija-prizren.com

Николь Вербер
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