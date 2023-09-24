Вооружённая группа ворвалась на территорию монастыря на севере Косова

Группа людей в масках и с автоматами вторглась на территорию православного монастыря Баньска на севере Косова и Метохии. Об этом сообщила Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви, выразив серьёзные опасения.

"Группа вооружённых людей в масках вторглась на бронированном автомобиле в монастырь, пробив закрытые монастырские ворота", — говорится в сообщении.

На данный момент на территории монастыря находится группа паломников из Нови-Сада со священником, игуменом Данилом и братией. Они уже заперлись в жилой части и закрыли храм. При этом вооружённые "гости" свободно передвигаются по двору, иногда раздаются выстрелы.

"Епархия решительно осуждает открытое насилие, которое применяется в религиозном объекте Сербской православной церкви, призывая все стороны как можно скорее положить конец конфликту", — добавили в епархии.

При этом, как сообщили в косовской полиции, один из ворвавшихся в монастырь был ликвидирован.