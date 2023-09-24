Вооружённая группа ворвалась на территорию монастыря на севере Косова
Епархия в Сербии: В монастырь Баньска вторглась группа вооружённых людей
Группа людей в масках и с автоматами вторглась на территорию православного монастыря Баньска на севере Косова и Метохии. Об этом сообщила Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви, выразив серьёзные опасения.
"Группа вооружённых людей в масках вторглась на бронированном автомобиле в монастырь, пробив закрытые монастырские ворота", — говорится в сообщении.
На данный момент на территории монастыря находится группа паломников из Нови-Сада со священником, игуменом Данилом и братией. Они уже заперлись в жилой части и закрыли храм. При этом вооружённые "гости" свободно передвигаются по двору, иногда раздаются выстрелы.
"Епархия решительно осуждает открытое насилие, которое применяется в религиозном объекте Сербской православной церкви, призывая все стороны как можно скорее положить конец конфликту", — добавили в епархии.
При этом, как сообщили в косовской полиции, один из ворвавшихся в монастырь был ликвидирован.
Как уже сообщал Лайф, в ночь на воскресенье на севере Сербии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика перекрыли дорогу на мосту вблизи села Баньско, в результате чего правоохранители были обстреляны с применением ручных гранат и гранатомётов, один скончался. Премьер Косова Альбин Курти обвинил в организации нападения сербские власти. Между тем сегодня днём в населённом пункте продолжились выстрелы. По данным Курти, правоохранители обнаружили и окружили около 30 подозреваемых в нападении. Им предложили сдаться.