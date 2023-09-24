В Германии подсчитали сроки обучения бойцов ВСУ пуску ракет Taurus
Bild: Обучение бойцов ВСУ пуску ракет Taurus заняло бы три месяца
В случае положительного решения по поставкам Киеву ракет Taurus обучение военных ВСУ их пуску займёт около трёх месяцев, сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники.
"Производитель MBDA берёт в расчёт примерно три месяца на ознакомление украинских солдат с системой вооружения", — пишет издание.
Ранее газета Financial Times сообщала, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. Такое решение, по словам журналистов, было принято ещё до визита Владимира Зеленского в Штаты, но в Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". К слову, в Госдепе, комментируя возможность отправки Киеву ATACMS, отмечали, что украинская сторона продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей и регулярных обсуждений.
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