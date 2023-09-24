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24 сентября, 18:19

В Германии подсчитали сроки обучения бойцов ВСУ пуску ракет Taurus

Bild: Обучение бойцов ВСУ пуску ракет Taurus заняло бы три месяца

В случае положительного решения по поставкам Киеву ракет Taurus обучение военных ВСУ их пуску займёт около трёх месяцев, сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на свои источники.

"Производитель MBDA берёт в расчёт примерно три месяца на ознакомление украинских солдат с системой вооружения", пишет издание.

Названо условие для передачи Киеву немецких ракет Taurus

Названо условие для передачи Киеву немецких ракет Taurus

Ранее газета Financial Times сообщала, что США отправят Киеву ракеты ATACMS с кассетными бомбами. Такое решение, по словам журналистов, было принято ещё до визита Владимира Зеленского в Штаты, но в Белом доме предпочли не объявлять об этом публично, чтобы "не предупреждать Россию". К слову, в Госдепе, комментируя возможность отправки Киеву ATACMS, отмечали, что украинская сторона продолжит получать необходимую поддержку с учётом своих потребностей и регулярных обсуждений.

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Getty Images

Александра Мышляева
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