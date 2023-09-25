Украина используется Западом исключительно как таран против России, тогда как экономический потенциал Незалежной совершенно не интересует её кураторов. Производимая в стране сельхозпродукция лишь вредит государствам ЕС, а потому экспортные возможности киевского режима намеренно ослабляются, считает бывший депутат Рады Виктор Медведчук.

"Эта страна не интересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка, ведь украинская сельхозпродукция подрывает экономику целого ряда стран ЕС, а другие сырьевые ресурсы, например лес, ископаемые, всё больше истощаются", — пояснил экс-нардеп.

По-иному ситуация обстоит для России, которой "подходят" ресурсы и население Украины. Однако Запад действует по принципу "не доставайся же ты никому", отметил Медведчук. Для этого и был произведён подрыв Каховской ГЭС, который ударил по экономике Незалежной. В дальнейшем подобные инциденты продолжатся, считает политик.

"Украина как таран для России, как средство для достижения контроля за её ресурсами Запад вполне устраивает. Но как независимый конкурентоспособный экономический субъект Украина не устраивает Запад в принципе", — написал Медведчук в статье для aif.ru.