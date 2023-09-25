Убийца собачника в Звенигороде назвал причиной расправы испуг из-за лая чихуа-хуа, он арестован

Обвиняемый пояснил, что его очень напугал лай чихуа-хуа, поэтому он перестал контролировать свои действия и "случайно" убил человека. У Сейбанова жена, двое маленьких детей, мать-инвалид. Официально мужчина не работает.

Напомним, 45-летний мужчина с женой гуляли с чихуа-хуа поздно вечером в Звенигороде. Собака облаяла проходившего мимо 44-летнего Михаила Сейбанова. Он тут же пришёл в ярость и развязал конфликт: женщину с силой толкнул, а её мужа пырнул ножом в грудь. Пострадавший позже умер в больнице. Преступник скрылся, но был задержан в тот же день.