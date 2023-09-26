Правда ли, что организм россиян неприспособлен переварить экзотическую еду: мнение химика

Многие считают, что организм россиян не приспособлен к перевариванию экзотических фруктов и поэтому на них может быть аллергия. Для того чтобы понять, правда это или миф, нужно обратиться к физиологии. Раскрыть ответы на эти вопросы Лайфу помогла Ольга Косникова, химик-технолог, автор книги "Страшная химия: еда с ешками. Из чего делают нашу еду и почему не стоит её бояться".

К счастью, наша пищеварительная система не впадает в ступор при виде неизвестного и экзотического. По словам Косниковой, организм здорового человека спокойно расщепляет любую еду на белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины и для этого не нужно никакого привыкания.

"Сказать, что ферменты должны привыкнуть к новой пище, было бы некорректно. У ферментов нет эмоций и негодования, нет привычек и предпочтений. Проблема может быть в количестве ферментов под те или иные задачи и в составе нашего микробиома. Но это отдельные индивидуальные случаи, связанные с особенностями организма. А не общее правило, по которому любая экзотическая еда для нас, безусловно, вредна и непонятна организму", — отметила химик.

При этом эксперт советует любые новые продукты пробовать аккуратно: никогда нельзя исключать индивидуальную реакцию, в том числе аллергию. Которая, кстати, может быть на что угодно — как на экзотическое манго, так и на обычное молоко или привычные орехи.

"Просто о наличии у вас аллергии на редкий экзотический для наших широт продукт можно узнать, лишь попробовав его. Правила просты: если есть склонность к аллергии — всегда держим под рукой таблетки. Также аллергия может появиться внезапно в любом возрасте. Увы, никто не застрахован от того, что одним прекрасным утром не обнаружит у себя сыпь и покраснение после употребления самого привычного продукта", — добавила Косникова.