В Канаде предложили не заносить в протокол случай с аплодисментами эсэсовцу

Инцидент с аплодисментами украинскому нацисту-эсэсовцу в Парламенте Канады следует вырезать из протоколов заседания, предложила лидер правительства страны в Палате общин Карина Гулд. Этот случай лишь навредил Оттаве и привёл в замешательство Владимира Зеленского, считает она.

"Я думаю, что очень важно, чтобы мы работали вместе над тем, чтобы исключить это чествование из протоколов", — призвала политик.

Гулд напомнила парламентариям, что её еврейские родственники стали жертвами холокоста. Именно поэтому ситуация с ветераном дивизии СС "Галичина" является неудачной, уверена представитель нижней палаты.