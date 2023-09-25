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25 сентября, 19:35

В Канаде предложили не заносить в протокол случай с аплодисментами эсэсовцу

Член Парламента Канады Гулд предложила убрать из протокола случай с эсэсовцем

Инцидент с аплодисментами украинскому нацисту-эсэсовцу в Парламенте Канады следует вырезать из протоколов заседания, предложила лидер правительства страны в Палате общин Карина Гулд. Этот случай лишь навредил Оттаве и привёл в замешательство Владимира Зеленского, считает она.

"Я думаю, что очень важно, чтобы мы работали вместе над тем, чтобы исключить это чествование из протоколов", — призвала политик.

Гулд напомнила парламентариям, что её еврейские родственники стали жертвами холокоста. Именно поэтому ситуация с ветераном дивизии СС "Галичина" является неудачной, уверена представитель нижней палаты.

"Это навредило нам всем. Эта неудачная ситуация привела в глубокое замешательство Парламент Канады, саму Канаду и президента Украины", — подытожила Гулд.

Недобитый каратель: Как Парламент Канады облажался с украинским ветераном СС

Недобитый каратель: Как Парламент Канады облажался с украинским ветераном СС

Скандальный случай с 98-летним эсэсовцем Ярославом Хунком произошёл в Парламенте Канады 22 сентября. Премьер страны Джастин Трюдо и посетивший заседание Зеленский поприветствовали карателя аплодисментами. Оправдываться за произошедшее пришлось спикеру Палаты общин Энтони Роту, который заявил, что якобы не знал всех деталей биографии нациста.

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ТАСС / Zuma

Илья Пушкарев
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