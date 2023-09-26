"Эго превалирует над разумом": Слуцкий осудил Дзюбу за выходку в адрес Семака

Экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий не поддержал Артёма Дзюбу после слов форварда "Локомотива" в адрес наставника "Зенита" Сергея Семака. По его мнению, спортсмен попросту дал волю эмоциям после победы в матче девятого тура РПЛ.

Напомним, что по завершении встречи нападающий московского ФК заявил, что якобы не знает Семака, под чьим руководством выступал в "Зените". Комментируя эпизод, Слуцкий назвал Дзюбу "умным парнем", который иногда не может сдержать себя. В этом случае, считает тренер, его "эго превалировало над разумом".

"Не согласен с Артёмом в данном случае. В этой истории я его не поддерживаю. Во-первых, победители должны быть великодушны: они выиграли эту игру. Во-вторых, история тренер – игрок настолько всегда многогранна и настолько разная, что у всех могут быть абсолютно любые реакции, но всё равно, мне кажется, это неправильно, когда ты об этом говоришь", — заявил Слуцкий в эфире "Коммент.Шоу"