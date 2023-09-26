США и союзники в 2023-м стали чаще летать над Крымом для разведки

С начала этого года в районе Крыма число разведывательных полётов США и их союзников по Североатлантическому альянсу увеличилось втрое — с 7 до 21. Об этом сообщило РИА "Новости", проанализировав данные на портале Flightradar24.

Большинство вылетов (16 из 21) было осуществлено Соединёнными Штатами. В начале года и по весне в этом регионе выполнялся в среднем один полёт в день: за неделю с 16 по 22 января — семь полётов, с 15 по 21 мая — пять. Агентство сделало вывод, что существует связь между количеством полётов западной разведывательной авиации и интенсивностью ударов ВСУ по Крыму.