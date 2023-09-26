Российские врачи оказали помощь 23 пострадавшим при взрыве в Карабахе

Военные врачи российского медотряда спецназначения оказали медицинскую помощь 23 мирным жителям Нагорного Карабаха, пострадавшим при взрыве в бензохранилище на автодороге Степанакерт – Аскеран. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей туловища. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объёме: выполнена первичная хирургическая обработка ран, выполняется анестезиологическое или реанимационное пособие", — рассказал начальник медицинского отряда Павел Суслов, добавив, что сейчас намечается тактика дальнейшего лечения.