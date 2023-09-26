Российские врачи оказали помощь 23 пострадавшим при взрыве в Карабахе
Военные врачи российского медотряда спецназначения оказали медицинскую помощь 23 мирным жителям Нагорного Карабаха, пострадавшим при взрыве в бензохранилище на автодороге Степанакерт – Аскеран. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей туловища. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объёме: выполнена первичная хирургическая обработка ран, выполняется анестезиологическое или реанимационное пособие", — рассказал начальник медицинского отряда Павел Суслов, добавив, что сейчас намечается тактика дальнейшего лечения.
По информации Минобороны, на территории миротворческого контингента развёрнут блочно-модульный городок с современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ-исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи и операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.
Напомним, мощный взрыв прогремел 25 сентября на заправке в Степанакерте, где растянулась многокилометровая очередь из машин, желающих покинуть Нагорный Карабах. Более 200 человек получили травмы, состояние большинства раненых тяжёлое или крайне тяжёлое.
Инфоцентр Арцаха