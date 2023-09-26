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26 сентября, 06:46

В Минздраве Карабаха сообщили о гибели 20 человек после взрыва в бензохранилище

В результате взрыва в бензохранилище на автодороге Степанакерт – Аскеран в Нагорном Карабахе погибло 20 человек, тела 13 из них не опознаны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения непризнанной республики. На данный момент известно о 290 пострадавших.

"В медцентры было госпитализировано 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13 не опознаны. Десятки человек находятся в крайне тяжёлом состоянии", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, перед мощным взрывом на заправке в Степанакерте там собралась многокилометровая очередь из машин. По предварительным данным, резервуар вмещал около ста тонн топлива. По словам омбудсмена региона Гегама Степаняна, состояние большинства из пострадавших тяжёлое.

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t.me / Caspian Live 24/7

Матвей Константинов
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