В Минздраве Карабаха сообщили о гибели 20 человек после взрыва в бензохранилище
В результате взрыва в бензохранилище на автодороге Степанакерт – Аскеран в Нагорном Карабахе погибло 20 человек, тела 13 из них не опознаны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения непризнанной республики. На данный момент известно о 290 пострадавших.
"В медцентры было госпитализировано 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13 не опознаны. Десятки человек находятся в крайне тяжёлом состоянии", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, перед мощным взрывом на заправке в Степанакерте там собралась многокилометровая очередь из машин. По предварительным данным, резервуар вмещал около ста тонн топлива. По словам омбудсмена региона Гегама Степаняна, состояние большинства из пострадавших тяжёлое.
t.me / Caspian Live 24/7