Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev
Жителей просят не выходить из домов или спуститься в укрытие. Подробностей не приводится.
Напомним, вечером 25 сентября в Крыму и Севастополе тоже включались сирены оповещения. Позже выяснилось, что системы ПВО сбили ракету ВСУ в районе аэропорта Бельбек. Сразу после этого воздушная тревога в городе была отменена.
Обложка ©
Shutterstock