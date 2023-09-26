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26 сентября, 07:41

Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev

Жителей просят не выходить из домов или спуститься в укрытие. Подробностей не приводится.

Развожаев сообщил о демонтаже части аварийных конструкций в штабе ЧФ

Развожаев сообщил о демонтаже части аварийных конструкций в штабе ЧФ

Напомним, вечером 25 сентября в Крыму и Севастополе тоже включались сирены оповещения. Позже выяснилось, что системы ПВО сбили ракету ВСУ в районе аэропорта Бельбек. Сразу после этого воздушная тревога в городе была отменена.

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Александра Вишнякова
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