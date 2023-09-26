Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev

Жителей просят не выходить из домов или спуститься в укрытие. Подробностей не приводится.