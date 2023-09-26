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26 сентября, 12:46

За заслуги в гуманитарной деятельности и культуре наградят медалью имени Говорухина

Госдума учредила медаль Станислава Говорухина

Депутаты Госдумы на заседании во вторник учредили медаль имени народного артиста России, сценариста и режиссёра Станислава Говорухина. Награду будут вручать за особые заслуги в сфере культуры, в гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве, пишет EADaily.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Станислав Сергеевич Говорухин был "больше чем депутат", он запомнился многим как талантливый режиссёр, актёр, а главное, как патриот своей страны.

"Он любил Россию, боролся за неё. И, в каких бы ситуациях ни оказывался, для него страна была всем. Нам важно, чтобы память о таких людях, как Станислав Говорухин, жила", подчеркнул Володин.

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Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года в подмосковном санатории "Барвиха". Ему было 82 года. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. А в ноябре 2022-го при пожаре в частном доме в Новой Москве погибла вдова Говорухина Галина. Трагедия произошла в коттеджном посёлке "Лесное озеро". Пламя охватило территорию площадью 100 квадратных метров.

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Агентство "Москва"

Алексей Берковиц
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