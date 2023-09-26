За заслуги в гуманитарной деятельности и культуре наградят медалью имени Говорухина
Госдума учредила медаль Станислава Говорухина
Депутаты Госдумы на заседании во вторник учредили медаль имени народного артиста России, сценариста и режиссёра Станислава Говорухина. Награду будут вручать за особые заслуги в сфере культуры, в гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве, пишет EADaily.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Станислав Сергеевич Говорухин был "больше чем депутат", он запомнился многим как талантливый режиссёр, актёр, а главное, как патриот своей страны.
"Он любил Россию, боролся за неё. И, в каких бы ситуациях ни оказывался, для него страна была всем. Нам важно, чтобы память о таких людях, как Станислав Говорухин, жила", — подчеркнул Володин.
Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года в подмосковном санатории "Барвиха". Ему было 82 года. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. А в ноябре 2022-го при пожаре в частном доме в Новой Москве погибла вдова Говорухина Галина. Трагедия произошла в коттеджном посёлке "Лесное озеро". Пламя охватило территорию площадью 100 квадратных метров.
Агентство "Москва"