За заслуги в гуманитарной деятельности и культуре наградят медалью имени Говорухина

Депутаты Госдумы на заседании во вторник учредили медаль имени народного артиста России, сценариста и режиссёра Станислава Говорухина. Награду будут вручать за особые заслуги в сфере культуры, в гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве, пишет EADaily.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Станислав Сергеевич Говорухин был "больше чем депутат", он запомнился многим как талантливый режиссёр, актёр, а главное, как патриот своей страны.