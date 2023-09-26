Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 сентября 2023, 15:46

За заслуги в гуманитарной деятельности и культуре наградят медалью имени Говорухина

Госдума учредила медаль Станислава Говорухина

Депутаты Госдумы на заседании во вторник учредили медаль имени народного артиста России, сценариста и режиссёра Станислава Говорухина. Награду будут вручать за особые заслуги в сфере культуры, в гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве, пишет EADaily.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Станислав Сергеевич Говорухин был "больше чем депутат", он запомнился многим как талантливый режиссёр, актёр, а главное, как патриот своей страны.

"Он любил Россию, боролся за неё. И, в каких бы ситуациях ни оказывался, для него страна была всем. Нам важно, чтобы память о таких людях, как Станислав Говорухин, жила", подчеркнул Володин.

Какие скандалы были на съёмках фильма "Место встречи изменить нельзя"
Какие скандалы были на съёмках фильма "Место встречи изменить нельзя"

Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года в подмосковном санатории "Барвиха". Ему было 82 года. Причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность. А в ноябре 2022-го при пожаре в частном доме в Новой Москве погибла вдова Говорухина Галина. Трагедия произошла в коттеджном посёлке "Лесное озеро". Пламя охватило территорию площадью 100 квадратных метров.

BannerImage

Агентство "Москва"

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Станислав Говорухин
  • Госдума
  • Культура
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar