Роскомнадзор обязал поисковики маркировать 12 неприземлённых хостинг-провайдеров

Роскомнадзор выявил 12 хостинг-провайдеров, которые не выполнили требования российского законодательства по "приземлению". Об этом пресс-служба надзорного ведомства сообщила во вторник, 26 сентября.

Имена нарушителей известны: это Amazon Web Services, Bluehost, DreamHost, DigitalOcean, Hetzner Online GmbH, Ionos, Kamatera, Network Solutions, HostGator.com, FastComet, GoDaddy.com и WPEngine.

"Роскомнадзор принял решение о применении в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга мер понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", — сообщили в ведомстве.

Хостинговые провайдеры занимаются предоставлением услуг по размещению оборудования, данных и web-сайтов на своих технических площадках. Но зачастую хостингом занимаются компании, для которых данный вид деятельности основным не является, — интернет-провайдеры, регистраторы доменов.