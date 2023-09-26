Роскомнадзор обязал поисковики маркировать 12 неприземлённых хостинг-провайдеров
Роскомнадзор выявил 12 хостинг-провайдеров, которые не выполнили требования российского законодательства по "приземлению". Об этом пресс-служба надзорного ведомства сообщила во вторник, 26 сентября.
Имена нарушителей известны: это Amazon Web Services, Bluehost, DreamHost, DigitalOcean, Hetzner Online GmbH, Ionos, Kamatera, Network Solutions, HostGator.com, FastComet, GoDaddy.com и WPEngine.
"Роскомнадзор принял решение о применении в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга мер понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", — сообщили в ведомстве.
Хостинговые провайдеры занимаются предоставлением услуг по размещению оборудования, данных и web-сайтов на своих технических площадках. Но зачастую хостингом занимаются компании, для которых данный вид деятельности основным не является, — интернет-провайдеры, регистраторы доменов.
Напомним, в 2021 году принят закон "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на территории Российской Федерации". По нему иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей должны открыть в РФ свои представительства. Так, сервис AliExpress уже отчитался о выполнении положений закона.