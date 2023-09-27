Звезду украинского футбола Шевченко назначили советником Зеленского
Экс-тренер сборной Украины по футболу Шевченко стал советником Зеленского
Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко своим внештатным советником. В документе не уточняется, какие именно вопросы будет курировать отставной спортсмен. Эдикт был опубликован на сайте офиса политика 26 сентября.
"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником (вне штата)", — говорится в указе № 589.
Футболист тренировал национальную сборную на протяжении пяти лет, покинув этот пост лишь в 2021 году. За время карьеры форвард выступал за киевский ФК "Динамо", английский "Челси" и итальянский "Милан".
Между тем Зеленский на днях угодил в крупный скандал, поприветствовав аплодисментами ветерана-эсэсовца в канадском парламенте. Громкий случай вынудил спикера Палаты общин североамериканского государства Энтони Роту покинуть занимаемый пост.
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