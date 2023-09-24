Украинский конфликт помогает Владимиру Зеленскому удержаться на своей должности, хотя он давно погряз в коррупции и привёл страну к экономическому кризису. Так считает бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"Вооружённый конфликт — единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний", — написал он в телеграм-канале.

Рейтинг Зеленского непрерывно падал ещё до противостояния на Украине, напомнил экс-премьер. Тогда всплыли многочисленные коррупционные схемы в правящей элите, экономические проблемы возникали одна за другой. Зато вооружённый конфликт внезапно сделал Зеленского "героем" и он тут же открыл борьбу с инакомыслием в СМИ и среди чиновников, продолжил Азаров. По его словам, "люди проголосуют за кого угодно", кроме политика, как только боевые действия прекратятся.