На Украине назвали единственное, что помогает Зеленскому оставаться во власти
Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский удерживает власть благодаря конфликту
Украинский конфликт помогает Владимиру Зеленскому удержаться на своей должности, хотя он давно погряз в коррупции и привёл страну к экономическому кризису. Так считает бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.
"Вооружённый конфликт — единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний", — написал он в телеграм-канале.
Рейтинг Зеленского непрерывно падал ещё до противостояния на Украине, напомнил экс-премьер. Тогда всплыли многочисленные коррупционные схемы в правящей элите, экономические проблемы возникали одна за другой. Зато вооружённый конфликт внезапно сделал Зеленского "героем" и он тут же открыл борьбу с инакомыслием в СМИ и среди чиновников, продолжил Азаров. По его словам, "люди проголосуют за кого угодно", кроме политика, как только боевые действия прекратятся.
Напомним, Владимир Зеленский предложил "формулу мира" из десяти пунктов. Документ обсуждался на международной встрече в Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подобная инициатива в принципе нереализуема и нацелена на продолжение боёв.
ТАСС / AP / Chris Young