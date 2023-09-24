ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября 2023, 09:07
53097

На Украине назвали единственное, что помогает Зеленскому оставаться во власти

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский удерживает власть благодаря конфликту

Украинский конфликт помогает Владимиру Зеленскому удержаться на своей должности, хотя он давно погряз в коррупции и привёл страну к экономическому кризису. Так считает бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"Вооружённый конфликт — единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний", — написал он в телеграм-канале.

Рейтинг Зеленского непрерывно падал ещё до противостояния на Украине, напомнил экс-премьер. Тогда всплыли многочисленные коррупционные схемы в правящей элите, экономические проблемы возникали одна за другой. Зато вооружённый конфликт внезапно сделал Зеленского "героем" и он тут же открыл борьбу с инакомыслием в СМИ и среди чиновников, продолжил Азаров. По его словам, "люди проголосуют за кого угодно", кроме политика, как только боевые действия прекратятся.

Американский разведчик разнёс "формулу мира" Зеленского и назвал её реального автора
Американский разведчик разнёс "формулу мира" Зеленского и назвал её реального автора

Напомним, Владимир Зеленский предложил "формулу мира" из десяти пунктов. Документ обсуждался на международной встрече в Джидде, прошедшей с 5 по 7 августа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подобная инициатива в принципе нереализуема и нацелена на продолжение боёв.

BannerImage

ТАСС / AP / Chris Young

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar