Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 02:39

Немцы устроили Шольцу и Бербок холодный приём во время предвыборного турне

Der Spiegel: Шольца и Бербок освистали из-за поставок оружия Киеву

<p>Анналена Бербок и Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler</p>

Анналена Бербок и Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Michael Kappeler

Жители Германии освистали канцлера Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналену Бербок в ходе предвыборного турне по стране. Об этом информирует Der Spiegel.

Политики представляют разные партии, однако немцы обоих встретили оскорблениями, криками и свистом. В центре Нюрнберга главу федерального правительства, выступающего от социал-демократов, обвинили в подогревании конфликта на Украине, росте инфляции, проблемах с мигрантами и предложили уйти в отставку. В Аугсбурге партию "Зелёные", которую представляет глава германского МИД, назвали "пугалом нации", а самой Бербок поставили в вину военные поставки на Украину и предложили "свалить отсюда".

Херш: В ЦРУ считают, что Шольц знал о планах США взорвать "Северные потоки"

Херш: В ЦРУ считают, что Шольц знал о планах США взорвать "Северные потоки"

А ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что опусы главы МИД Германии Анналены Бербок говорят об отсутствии здравого смысла в Европе. Он предположил, что её неоднозначные заявления по поводу "войны с Россией" вызваны тем, что с 24 февраля 2022 года Берлин так и не выработал единую "методичку" — и официальные лица говорят то, что у них на уме на самом деле.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Олаф Шольц
  • Анналена Бербок
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров