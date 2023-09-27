Немцы устроили Шольцу и Бербок холодный приём во время предвыборного турне

Политики представляют разные партии, однако немцы обоих встретили оскорблениями, криками и свистом. В центре Нюрнберга главу федерального правительства, выступающего от социал-демократов, обвинили в подогревании конфликта на Украине, росте инфляции, проблемах с мигрантами и предложили уйти в отставку. В Аугсбурге партию "Зелёные", которую представляет глава германского МИД, назвали "пугалом нации", а самой Бербок поставили в вину военные поставки на Украину и предложили "свалить отсюда".

А ранее депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что опусы главы МИД Германии Анналены Бербок говорят об отсутствии здравого смысла в Европе. Он предположил, что её неоднозначные заявления по поводу "войны с Россией" вызваны тем, что с 24 февраля 2022 года Берлин так и не выработал единую "методичку" — и официальные лица говорят то, что у них на уме на самом деле.