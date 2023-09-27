В Кузбассе дети от скуки выпили нейролептик и угодили в реанимацию

Двое детей в Кузбассе попали в больницу после того, как выпили нейролептик из домашней аптечки. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошёл в Кемерове. Брат и сестра в возрасте шести и четырёх лет находились дома с папой. Малышам стало скучно, и они решили узнать, что хранится на верхних полках шкафа. Дети обнаружили лекарство, которое должен употреблять старший ребёнок по выписке врача-психиатра. Брат девочки узнал эту бутылочку, поэтому решил её выпить, угостив сестру. Таким образом, дети отравились нейролептиком и оказались в больнице.

Папа не обратил внимания, что дети стали слишком тихими. Он продолжил заниматься своими делами, пока не вернулась мама и не подняла тревогу. Женщина не смогла разбудить малышей и, почувствовав неладное, вызвала скорую. Детей без сознания и с рвотой отправили в токсикологическое отделение больницы им. М.А. Подгорбунского.

"Состояние пациентов стабильное, средней степени тяжести за счёт церебральной недостаточности. Их сознание угнетено. Детям промыли желудок и начали проводить дезинтоксикационную терапию", — подчеркнул врач токсиколог-реаниматолог Кирилл Маслов.