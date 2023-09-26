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26 сентября, 11:17

Подросток под мухоморами выпал из окна и умер, не приходя в сознание

SHOT: В Иркутской области подросток погиб, выпав из окна под галлюцинациями

В Иркутской области подросток решил попробовать мухоморы, но из-за галлюцинаций выпал из окна и скончался в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, двое второкурсников техникума из Ангарска 17 и 15 лет попробовали капсулы, в составе которых был мухомор, и некие гранулы с грибами. Затем подросткам стало плохо, начались галлюцинации. В итоге младший из друзей выпал из окна второго этажа. Студента нашли прохожие и вызвали скорую, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами пальцев на руке. Он впал в кому и спустя сутки умер.

Друг погибшего пришёл в себя. Сейчас сотрудники полиции выясняют, откуда подростки взяли грибы и капсулы. Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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А весной этого года депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского с отравлением мухоморами. Сам он позже заявил, что слухи о тяжести его состояния были преувеличены, а грибы входили в состав абсолютно легального БАДа, призванного помогать со сном.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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