Подросток под мухоморами выпал из окна и умер, не приходя в сознание
SHOT: В Иркутской области подросток погиб, выпав из окна под галлюцинациями
В Иркутской области подросток решил попробовать мухоморы, но из-за галлюцинаций выпал из окна и скончался в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, двое второкурсников техникума из Ангарска 17 и 15 лет попробовали капсулы, в составе которых был мухомор, и некие гранулы с грибами. Затем подросткам стало плохо, начались галлюцинации. В итоге младший из друзей выпал из окна второго этажа. Студента нашли прохожие и вызвали скорую, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами пальцев на руке. Он впал в кому и спустя сутки умер.
Друг погибшего пришёл в себя. Сейчас сотрудники полиции выясняют, откуда подростки взяли грибы и капсулы. Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
А весной этого года депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского с отравлением мухоморами. Сам он позже заявил, что слухи о тяжести его состояния были преувеличены, а грибы входили в состав абсолютно легального БАДа, призванного помогать со сном.
Shutterstock