Подросток под мухоморами выпал из окна и умер, не приходя в сознание

В Иркутской области подросток решил попробовать мухоморы, но из-за галлюцинаций выпал из окна и скончался в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, двое второкурсников техникума из Ангарска 17 и 15 лет попробовали капсулы, в составе которых был мухомор, и некие гранулы с грибами. Затем подросткам стало плохо, начались галлюцинации. В итоге младший из друзей выпал из окна второго этажа. Студента нашли прохожие и вызвали скорую, его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломами пальцев на руке. Он впал в кому и спустя сутки умер.