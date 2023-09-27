В деле 2022 года о поджоге военкомата в Петербурге появились две учительницы
В Санкт-Петербурге через год после неудачной попытки поджога военкомата задержали двух женщин, которые, как считает следствие, знали, но не сообщили о готовящемся теракте. Как сообщает "Фонтанка", уголовные дела завели на 26-летнюю преподавательницу музыки и 28-летнюю учительницу английского языка.
По версии следствия, год назад они были в гостях у 26-летнего Максима Асрияна, который позже и воплотил родившийся замысел в действие. Мужчина поделился с ними своими планами по поджогу военкомата, а его гостьи не только не воспрепятствовали ему, но приобрели бутылки для розжига, из которых в дальнейшем были приготовлены взрывоопасные коктейли.
В квартирах у подозреваемых прошли обыски. Сейчас обе учительницы находятся под подпиской о невыезде.
А ранее в Челябинской области полиция задержала двух женщин за поджог военкоматов. Одна из задержанных — 54-летний инженер Челябинского завода металлоконструкций, вторая — 38-летняя оператор АЗС. Минувшим летом широкий резонанс получила и другая история — чиновница в камуфляже попыталась поджечь военкомат в Ленинском районе Владимира. Приехав к комиссариату на авто, женщина кинула в здание три бутылки с горючим, однако загорелись лишь ворота, которые быстро потушили полицейские.
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