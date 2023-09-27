В деле 2022 года о поджоге военкомата в Петербурге появились две учительницы

В Санкт-Петербурге через год после неудачной попытки поджога военкомата задержали двух женщин, которые, как считает следствие, знали, но не сообщили о готовящемся теракте. Как сообщает "Фонтанка", уголовные дела завели на 26-летнюю преподавательницу музыки и 28-летнюю учительницу английского языка.

По версии следствия, год назад они были в гостях у 26-летнего Максима Асрияна, который позже и воплотил родившийся замысел в действие. Мужчина поделился с ними своими планами по поджогу военкомата, а его гостьи не только не воспрепятствовали ему, но приобрели бутылки для розжига, из которых в дальнейшем были приготовлены взрывоопасные коктейли.

В квартирах у подозреваемых прошли обыски. Сейчас обе учительницы находятся под подпиской о невыезде.