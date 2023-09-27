Названо 14 продуктов, которые сохранят ваше сердце здоровым после 50 лет

Сердце напрямую влияет на работу всех органов тела человека, но после 50 лет ему тяжелее снабжать кровью организм. Решить эту проблему можно с помощью специальной диеты, в которую стоит включить 14 продуктов. Их в беседе с "Вечерней Москвой" назвала диетолог Елена Соломатина.

Атеросклероз — первая причина, которая ведёт к нарушению работы сердца. Чтобы избежать патологии, необходимо включить в рацион жирную рыбу, печень трески и льняное масло. Продукты содержат большое количество омега-3, которая не позволяет плохому холестерину задерживаться на стенках сосудов.

Ещё одна проблема людей за 50 — сгущение крови. Здесь помогут чеснок, болгарский перец и лук — они разжижают кровь, чтобы та легко проходила по стенкам сосудов.

"Лук содержит ещё и кверцетин, который укрепляет стенки мелких сосудов, ускоряет кровообращение в центральной нервной системе, поэтому сосуды не повреждаются. А чеснок богат германием, от которого зависит работа клапанов сердца", — добавила Соломатина.

Состояние сердца также зависит от здоровья печени и щитовидной железы. Печень напрямую влияет на выработку здорового холестерина в крови. Творог, яйца и йогурт помогут работе этих органов.

Диетолог рекомендует также употреблять корицу, цельнозерновые каши, створки белой фасоли и продукты, богатые калием. В их числе — тыква и томатный сок.