Собянин утвердил состав Правительства Москвы после переизбрания

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об утверждении состава столичного правительства после своего переизбрания. Об этом сообщается на сайте градоначальника. Уточняется, что все заместители мэра сохранили свои посты.

Так, согласно указу мэра столицы об утверждении состава Правительства Москвы, в нём при своих прежних должностях остаются Пётр Бирюков, Андрей Бочкарёв, Александр Горбенко, Владимир Ефимов, Максим Ликсутов, Анастасия Ракова и Наталья Сергунина. Также в президиуме сохранила членство Елена Зяббарова, возглавляющая Департамент финансов Москвы.