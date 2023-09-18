Собянин отправил Правительство Москвы в отставку
Мэр Москвы Сергей Собянин, официально вступивший в должность градоначальника сегодня, 18 сентября, отправил правительство столицы в отставку. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства города.
"В соответствии со статьями 40 и 41 Устава Москвы, статьёй 6 закона Москвы <…> "О Правительстве Москвы" объявляю об отставке Правительства Москвы", — говорится в документе.
Из распоряжения также следует, что правительство будет осуществлять свои полномочия до формирования нового состава органа власти.
Напомним, в России с 8 по 10 сентября прошли очередные региональные и муниципальные выборы. Так, жители Москвы выбирали мэра, коим, набрав 76,39% голосов, стал Сергей Собянин. Уже 13 сентября Мосгоризбирком зарегистрировал его как градоначальника, а сегодня президент России Владимир Путин посетил инаугурацию и поздравил политика со вступлением в должность.
Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков