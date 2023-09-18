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18 сентября, 13:39

Собянин отправил Правительство Москвы в отставку

Мэр Москвы Сергей Собянин, официально вступивший в должность градоначальника сегодня, 18 сентября, отправил правительство столицы в отставку. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства города.

"В соответствии со статьями 40 и 41 Устава Москвы, статьёй 6 закона Москвы <…> "О Правительстве Москвы" объявляю об отставке Правительства Москвы", говорится в документе.

Из распоряжения также следует, что правительство будет осуществлять свои полномочия до формирования нового состава органа власти.

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Напомним, в России с 8 по 10 сентября прошли очередные региональные и муниципальные выборы. Так, жители Москвы выбирали мэра, коим, набрав 76,39% голосов, стал Сергей Собянин. Уже 13 сентября Мосгоризбирком зарегистрировал его как градоначальника, а сегодня президент России Владимир Путин посетил инаугурацию и поздравил политика со вступлением в должность.

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Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Матвей Константинов
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