Собянин отправил Правительство Москвы в отставку

Мэр Москвы Сергей Собянин, официально вступивший в должность градоначальника сегодня, 18 сентября, отправил правительство столицы в отставку. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства города.

"В соответствии со статьями 40 и 41 Устава Москвы, статьёй 6 закона Москвы <…> "О Правительстве Москвы" объявляю об отставке Правительства Москвы", — говорится в документе.