Собянин рассказал об активной помощи участникам спецоперации на передовой
Собянин: Власти Москвы вместе с ВС РФ защищают безопасность неба над городом
Московские власти оказывают активную поддержку и помощь участникам специальной военной операции, которые находятся на передовой, и вместе с ними защищают народ. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой, мы реально практически каждодневно защищаем вместе с Вооружёнными силами России безопасность нашего неба над Москвой", — сказал градоначальник на торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы.
Напомним, Сергей Собянин был переизбран и снова официально стал московским мэром. В ходе очередных региональных и муниципальных выборов он набрал 76,39% голосов. 13 сентября Мосгоризбирком официально зарегистрировал Собянина как градоначальника, а сегодня президент России Владимир Путин поздравил его со вступлением в должность. Глава государства отметил, что Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, а также анонсировал модернизацию транспорта всех регионов на её основе.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев