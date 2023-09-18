ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 11:02
6988

Собянин рассказал об активной помощи участникам спецоперации на передовой

Собянин: Власти Москвы вместе с ВС РФ защищают безопасность неба над городом

Московские власти оказывают активную поддержку и помощь участникам специальной военной операции, которые находятся на передовой, и вместе с ними защищают народ. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой, мы реально практически каждодневно защищаем вместе с Вооружёнными силами России безопасность нашего неба над Москвой", — сказал градоначальник на торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы.

Глава горизбиркома: В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра
Глава горизбиркома: В Москве зафиксирована рекордная явка на выборы мэра

Напомним, Сергей Собянин был переизбран и снова официально стал московским мэром. В ходе очередных региональных и муниципальных выборов он набрал 76,39% голосов. 13 сентября Мосгоризбирком официально зарегистрировал Собянина как градоначальника, а сегодня президент России Владимир Путин поздравил его со вступлением в должность. Глава государства отметил, что Москва ощутимо опережает многие мировые столицы, а также анонсировал модернизацию транспорта всех регионов на её основе.

BannerImage

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Собянин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar