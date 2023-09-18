Собянин рассказал об активной помощи участникам спецоперации на передовой

Московские власти оказывают активную поддержку и помощь участникам специальной военной операции, которые находятся на передовой, и вместе с ними защищают народ. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы активно помогаем нашим бойцам, которые находятся на передовой, мы реально практически каждодневно защищаем вместе с Вооружёнными силами России безопасность нашего неба над Москвой", — сказал градоначальник на торжественной церемонии вступления в должность мэра Москвы.