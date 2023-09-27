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27 сентября, 13:07

Вице-премьер Новак: Маржинальность автозаправок в РФ ушла в отрицательную зону

Маржинальность автозаправок в России на фоне ситуации с ценами на топливо ушла в отрицательную зону. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече президента Владимира Путина с членами правительства в среду, 27 сентября.

"С учётом того что цены росли примерно на уровень инфляции, маржинальный доход на АЗС ушёл в отрицательную зону", — проинформировал он.

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Напомним, 21 сентября в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. После этого, согласно данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России упала более чем на 10%, но накануне вновь начала расти.

Обложка ©

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Марина Калегина
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