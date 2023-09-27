Вице-премьер Новак: Маржинальность автозаправок в РФ ушла в отрицательную зону
Маржинальность автозаправок в России на фоне ситуации с ценами на топливо ушла в отрицательную зону. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече президента Владимира Путина с членами правительства в среду, 27 сентября.
"С учётом того что цены росли примерно на уровень инфляции, маржинальный доход на АЗС ушёл в отрицательную зону", — проинформировал он.
Напомним, 21 сентября в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. После этого, согласно данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России упала более чем на 10%, но накануне вновь начала расти.
ТАСС / Кирилл Кухмарь