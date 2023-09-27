Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 14:13

Сбежавшего в КНДР американского солдата передали США

КНДР передала США американского солдата Кинга, незаконно попавшего в страну

<p>Американский солдат Трэвис Кинг. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Travis_King.webp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / United States Armed Forces</p>

Американский солдат Трэвис Кинг. Обложка © Wikipedia / United States Armed Forces

Пхеньян передал Вашингтону американского солдата Трэвиса Кинга, который в июле этого года незаконно пересёк границу и оказался в КНДР. Об этом рассказала журналистам официальный представитель США.

"Могу поделиться этим утром хорошей новостью <…> Могу сразу подтвердить, что рядовой Трэвис Кинг находится в руках США", — подчеркнула она.

Представитель КНДР назвал НАТО умирающим агрессивным альянсом

Представитель КНДР назвал НАТО умирающим агрессивным альянсом

Ранее сообщалось, что американский военный Трэвис Кинг без разрешения пересёк демаркационную линию со стороны Южной Кореи и был задержан в КНДР. Он заявлял, что намерен искать убежища в Северной Корее, так как питает "неприязненные чувства" к Армии США.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров