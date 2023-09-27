Сбежавшего в КНДР американского солдата передали США
КНДР передала США американского солдата Кинга, незаконно попавшего в страну
Американский солдат Трэвис Кинг. Обложка © Wikipedia / United States Armed Forces
Пхеньян передал Вашингтону американского солдата Трэвиса Кинга, который в июле этого года незаконно пересёк границу и оказался в КНДР. Об этом рассказала журналистам официальный представитель США.
"Могу поделиться этим утром хорошей новостью <…> Могу сразу подтвердить, что рядовой Трэвис Кинг находится в руках США", — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что американский военный Трэвис Кинг без разрешения пересёк демаркационную линию со стороны Южной Кореи и был задержан в КНДР. Он заявлял, что намерен искать убежища в Северной Корее, так как питает "неприязненные чувства" к Армии США.