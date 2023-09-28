В Буркина-Фасо предотвратили государственный переворот
Reuters: Власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки госпереворота
В Буркина-Фасо была предотвращена попытка государственного переворота. Об этом официально заявили военные из переходного правительства.
"Переходное правительство информирует общественность, что силами разведки была подавлена попытка переворота 26 сентября", — приводит заявление агентство Reuters.
Также известно о задержании силовиками нескольких военных и прочих лиц, имеющих отношение к попытке путча. Остальных причастных разыскивают.
В Буркина-Фасо переворот случился осенью прошлого года. Новым главой государства стал лидер путчистов Ибрагим Траоре.
Ранее, как рассказал временный президент Мали Ассими Гоита, лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера подписали хартию о создании альянса для коллективной обороны.
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