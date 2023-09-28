В Буркина-Фасо предотвратили государственный переворот

В Буркина-Фасо была предотвращена попытка государственного переворота. Об этом официально заявили военные из переходного правительства.

"Переходное правительство информирует общественность, что силами разведки была подавлена попытка переворота 26 сентября", — приводит заявление агентство Reuters.

Также известно о задержании силовиками нескольких военных и прочих лиц, имеющих отношение к попытке путча. Остальных причастных разыскивают.

В Буркина-Фасо переворот случился осенью прошлого года. Новым главой государства стал лидер путчистов Ибрагим Траоре.