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27 сентября, 23:44

В Буркина-Фасо предотвратили государственный переворот

Reuters: Власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки госпереворота

В Буркина-Фасо была предотвращена попытка государственного переворота. Об этом официально заявили военные из переходного правительства.

"Переходное правительство информирует общественность, что силами разведки была подавлена попытка переворота 26 сентября", — приводит заявление агентство Reuters.

Также известно о задержании силовиками нескольких военных и прочих лиц, имеющих отношение к попытке путча. Остальных причастных разыскивают.

В Буркина-Фасо переворот случился осенью прошлого года. Новым главой государства стал лидер путчистов Ибрагим Траоре.

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Ранее, как рассказал временный президент Мали Ассими Гоита, лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера подписали хартию о создании альянса для коллективной обороны.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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