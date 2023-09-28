От столбняка до чёрной плесени: Врач предупредила об опасности фотосессии в осенних листьях
Врач Филёва: В опавшей листве активно размножаются плесневые грибки
В сентябре и начале октября во многих регионах России начинается бум на осенние фотосессии: ещё достаточно тепло, листва уже пожелтела, и самое время нагуляться перед холодами и сделать памятные снимки. Безусловно, пикники на воздухе и любая физическая активность, пусть даже неспешная прогулка в парке, очень полезны. Но вот с осенней листвой стоит быть поосторожнее. Почему — Лайфу рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.
Опасность осенней листвы № 1: собаки
Опавшая листва может быть загрязнена шерстью и частицами экскрементов животных, например собак, которых хозяева выводят в лес или парк на прогулку, говорит врач. А ещё в листве могут "прятаться" кусочки металлических предметов, осколки стекла и другой мусор, который может серьёзно поранить руки. В лучшем случае всё обойдётся обычным порезом, а в худшем — в рану попадёт столбнячная палочка.
Опасность осенней листвы № 2: чёрная плесень
В опавшей листве, особенно намокшей под осенними дождями, начинают активно размножаться плесневые грибки, такие, например, как аспергиллы, известные как чёрная плесень.
"Для здоровых людей аспергиллы неопасны: иммунная система справляется с нашествием вредоносных микроорганизмов и успешно их уничтожает. Но у людей со сниженным иммунитетом, онкологическими и хроническими респираторными заболеваниями грибки могут вызвать аспергиллёз — заболевание, поражающее лёгкие, кожу, внутренние органы", — предупреждает Филёва.
Кроме того, плесневые грибы выделяют токсины, которые, оказавшись на слизистой оболочке носа и глотки, могут спровоцировать сильную аллергическую реакцию.
Как себя обезопасить?
Отказываться от осенних прогулок не стоит, нужно просто соблюдать "технику безопасности":
- собирать листья лучше в сухую погоду;
- не прикасаться к лицу грязными руками и не тереть глаза, а, вернувшись с прогулки, сразу же тщательно вымыть руки;
- взять на прогулку антигистаминные препараты, а также дезинфицирующие средства, которыми можно быстро обработать порез, например хлоргексидин или перекись водорода.
А ранее врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал, что детям безопасно играть в опавшей листве. Он отметил, что в листьях нет опасных для ребёнка инфекций, а единственным противопоказанием является аллергия на те самые плесневые грибки, о которых мы писали выше.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова