"Не будем платить": Фернандес рассказал о разговоре с ЦСКА по поводу возвращения в клуб

Защитник "Зенита" Марио Фернандес рассказал о переговорах с московским ЦСКА перед переходом в клуб из Санкт-Петербурга. Он подчеркнул, что сине-бело-голубые связались с ним лишь тогда, когда армейцы решили не платить сумму, которую запросил бразильский "Интернасьонал".

"Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги "Интернасьоналу" и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел "Зенит". Получив от него предложение, я ещё раз позвонил в ЦСКА", — отметил футболист в беседе со Sport24.

Фернандес добавил, что связался с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым и сообщил ему о приглашении "Зенита". Защитник отметил, что ждал последнее слово с его стороны.

"Бабаев ответил: "Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги". После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А "Зенит" готов", — заключил спортсмен.