"Не будем платить": Фернандес рассказал о разговоре с ЦСКА по поводу возвращения в клуб
Фернандес: "Зенит" вышел на меня, когда ЦСКА не захотел платить "Интернасьоналу"
Марио Фернандес. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Защитник "Зенита" Марио Фернандес рассказал о переговорах с московским ЦСКА перед переходом в клуб из Санкт-Петербурга. Он подчеркнул, что сине-бело-голубые связались с ним лишь тогда, когда армейцы решили не платить сумму, которую запросил бразильский "Интернасьонал".
"Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги "Интернасьоналу" и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел "Зенит". Получив от него предложение, я ещё раз позвонил в ЦСКА", — отметил футболист в беседе со Sport24.
Фернандес добавил, что связался с гендиректором ЦСКА Романом Бабаевым и сообщил ему о приглашении "Зенита". Защитник отметил, что ждал последнее слово с его стороны.
"Бабаев ответил: "Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги". После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А "Зенит" готов", — заключил спортсмен.
Лайф напоминает, что Марио Фернандесу 33 года. Он выступает на позиции правого защитника. Свою карьеру Фернандес начал в бразильском "Гремио" (2009–2012), после чего перебрался в ЦСКА, за который выступал с 2012-го по 2022-й. В 2023 году Фернандес ненадолго вернулся в Бразилию — в клуб "Интернасьонал", но вскоре покинул его. В июле 2023 года Марио стал игроком "Зенита". С 2017-го по 2021 год футболист выступал за сборную России.