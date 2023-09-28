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28 сентября, 12:21

США начали трещать по швам в прямом смысле

Science Alert: Гигантские трещины в земле появились в четырёх штатах США

<p>Юго-запад США стал покрываться гигантскими трещинами. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/BlueCommunityZH/status/1701523796895711266/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BlueCommunityZH</a></p>

Юго-запад США стал покрываться гигантскими трещинами. Обложка © Twitter / BlueCommunityZH

В четырёх американских штатах — Аризоне, Юте, Калифорнии и Техасе — в последнее время стали всё чаще появляться гигантские трещины в земле. Как сообщает издание Science Alert, общая протяжённость разломов превысила 272 километра.

По словам сотрудника геологической службы Аризоны Джозефа Кука, вероятной причиной появления таких трещин является использование подземных вод, из-за чего в итоге происходит проседание грунта.

"Люди выкачивают воды из недр планеты намного быстрее, чем Земля способна восполнить их. Растущее освоение земель грозит усугублением проблем проседания грунта и возникновением новых трещин", — пояснил специалист.

Примечательно, что около половины всей питьевой воды, которую использует человечество, обеспечивается благодаря грунтовым водам, а 40% уходит на орошение.

Юго-запад США стал покрываться гигантскими трещинами. Фото © Twitter / chris_w_tweet

Юго-запад США стал покрываться гигантскими трещинами. Фото © Twitter / chris_w_tweet

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Наталья Исакова
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