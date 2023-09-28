Психолог рассказала, как победить неуверенность с помощью ручки и листа бумаги
Психолог Наумова: Преодолеть тревогу в общении с людьми поможет принятие себя
Людям в новом окружении может быть тяжело завести диалог из-за внутренней неуверенности и ощущения себя неидеальным человеком. Психолог Наталья Наумова рассказала, как найти выход из этой проблемы.
"Мысли о том, что другие люди превосходны, идеальны и так далее — личное принятие. Именно таким образом у человека в детстве выстраивались отношения со значимыми взрослыми — он чувствовал, что его не до конца ценят, любят и принимают. Но каким бы ни было детство, все, кому исполнилось 18 лет, могут сами о себе позаботиться, принять себя как данность, перестать себя обижать", — подчеркнула эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".
По словам Наумовой, когда у человека получится принять себя и отнестись к себе с уважением, тогда и с другими он будет чувствовать себя комфортно. Психолог посоветовала неуверенным в себе людям взять лист бумаги и написать список качеств, которые не нравятся в других людях. Далее нужно определить, какие из них есть в нём самом, а каких нет. При этом, специалист отметила, что на самом деле отсутствующие качества есть в людях, просто они скрыты. Если обратить на них внимание, то человек научится лучше понимать себя и других.
Затем эксперт рекомендует вспомнить ситуацию, когда вам становилось плохо, например после вызова на ковёр к начальству. По словам эксперта, почувствовать своё тело, понять, где скрывается напряжение, переключить фокус внимания на позу плеч или спины. Основная задача — найти самое раннее событие, во время которого было плохо, и навести там порядок. Как пояснила Наумова, если внутренний ребёнок победит, тогда человеку полегчает.
После этого нужно определить, как иначе тело и разум могут реагировать на происходящее. Правда, стоит помнить, что подсознание всё равно попытается защитить человека, оставить его в зоне комфорта. Если в одиночку решить проблему не получится, то стоит обратиться за помощью к психологу, Наумова.
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