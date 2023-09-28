Психолог рассказала, как победить неуверенность с помощью ручки и листа бумаги

По словам Наумовой, когда у человека получится принять себя и отнестись к себе с уважением, тогда и с другими он будет чувствовать себя комфортно. Психолог посоветовала неуверенным в себе людям взять лист бумаги и написать список качеств, которые не нравятся в других людях. Далее нужно определить, какие из них есть в нём самом, а каких нет. При этом, специалист отметила, что на самом деле отсутствующие качества есть в людях, просто они скрыты. Если обратить на них внимание, то человек научится лучше понимать себя и других.