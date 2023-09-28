"Играл от всего сердца": Русский голос профессора Дамблдора отреагировал на смерть актёра Гэмбона

Народный артист России Василий Бочкарёв, который был русским голосом профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере, прокомментировал кончину исполнителя роли волшебника — Майкла Гэмбона. Актёр дубляжа признался, что во время работы над культовыми кинолентами старался не испортить их. Бочкарёва больше всего восхищал Гэмбон, который "взялся за сказку" и довёл её до всемирного звучания.