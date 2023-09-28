"Играл от всего сердца": Русский голос профессора Дамблдора отреагировал на смерть актёра Гэмбона
Русский голос Дамблдора Бочкарёв признался, что восхищался Гэмбоном
Народный артист России Василий Бочкарёв, который был русским голосом профессора Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере, прокомментировал кончину исполнителя роли волшебника — Майкла Гэмбона. Актёр дубляжа признался, что во время работы над культовыми кинолентами старался не испортить их. Бочкарёва больше всего восхищал Гэмбон, который "взялся за сказку" и довёл её до всемирного звучания.
"Прекрасно сыграл в материале, точно понял автора, затронул и открыл внутренние интонации души, которые прошли не только от персонажа, которого он играл, но и от его сердца. Я старался не испортить то, что делается большими артистами", — приводит "Газета.ru" слова Бочкарёва.
Ранее сегодня Лайф сообщал о кончине актёра, который сыграл профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере. Майклу Гэмбону было 82 года. СМИ назвали причину смерти актёра.