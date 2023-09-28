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28 сентября, 16:31

Медийный клуб 2DROTS вылетел из Кубка России после проигрыша "Химкам" 0:2

<p>Игроки "Химок" радуются забитому голу в ворота 2Drots в рамках 1/32 финала Кубка России. Обложка © <a href="https://rfs.ru/cup/news/219020" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РФС</a> / Михаил Шапаев</p>

Игроки "Химок" радуются забитому голу в ворота 2Drots в рамках 1/32 финала Кубка России. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Медийный клуб 2DROTS проиграл подмосковным "Химкам" в 1/32 финала Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Москвич" и завершилась со счётом 2:0.

На 15-й минуте счёт открыл нападающий "Химок" Кирилл Панченко. А с 23-й минуты любительский клуб уже играл в меньшинстве из-за удаления форварда Гаучо (Гофдред Клуцей). На 59-й минуте полузащитник гостей Равиль Нетфуллин забил ещё один гол, тем самым увеличив преимущество своей команды. По ходу игры 2DROTS так и не смогли отыграться. При этом в добавленное к первому тайму время полузащитник "Химок" Бутта Магомедов не смог реализовать пенальти.

В прошлом розыгрыше Кубка России медийный клуб дошёл до 1/128 финала, проиграв "Текстильщику" из Иванова в серии пенальти. В этом розыгрыше любители ранее победили "Сахалин", "Муром" и кировское "Динамо".

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Суперфинал Кубка России пройдёт 2 июня. Первая игра финала "Пути Российской премьер-лиги" состоится с 30 апреля по 2 мая 2024 года, а ответная — с 14 по 16 мая. Финал — также с 14 по 16 мая, сообщили в РФС.

Наталья Исакова
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