Медийный клуб 2DROTS вылетел из Кубка России после проигрыша "Химкам" 0:2

Медийный клуб 2DROTS проиграл подмосковным "Химкам" в 1/32 финала Кубка России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Москвич" и завершилась со счётом 2:0.

На 15-й минуте счёт открыл нападающий "Химок" Кирилл Панченко. А с 23-й минуты любительский клуб уже играл в меньшинстве из-за удаления форварда Гаучо (Гофдред Клуцей). На 59-й минуте полузащитник гостей Равиль Нетфуллин забил ещё один гол, тем самым увеличив преимущество своей команды. По ходу игры 2DROTS так и не смогли отыграться. При этом в добавленное к первому тайму время полузащитник "Химок" Бутта Магомедов не смог реализовать пенальти.

В прошлом розыгрыше Кубка России медийный клуб дошёл до 1/128 финала, проиграв "Текстильщику" из Иванова в серии пенальти. В этом розыгрыше любители ранее победили "Сахалин", "Муром" и кировское "Динамо".