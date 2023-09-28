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28 сентября, 18:16

Эксперт рассказал, какими смыслами была наполнена встреча Путина с избранными главами регионов

Политолог Мартынов: Путин с главами регионов говорил о начале непростой работы

Прошедшие выборы в новых регионах России — важная точка в историческом процессе возвращения регионов Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в родную гавань. Но также это и начало непростой и большой работы, которую предстоит сделать местным властям. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Института новейших государств, доцент Финансовой академии при Правительстве РФ Алексей Мартынов, комментируя сегодняшнюю встречу президента России Владимира Путина с избранными главами регионов.

"Это начало большой и непростой работы. Причём работы не только избранных руководителей и парламентов новых российских регионов, но и работы всех новых граждан России, проживающих на территории этих регионов. И работы так или иначе всех нас, я имею в виду российской государственной системы, российской парламентской системы, судебной системы. То есть всех ветвей власти", — отметил Мартынов.

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Эксперт добавил, что для ставшей ещё больше страны это не только работа, но и вызов, и подвиг. По его мнению, прошедшие выборы, в том числе в новых регионах, символизируют своеобразную точку отсчёта.

"Я бы даже это назвал точкой бифуркации, то есть точка, где меняется всё. Как вот в этих синергетических процессах, когда идёт напряжение по всей системе, когда все предпринимают огромное количество усилий разнообразного плана — потом новая жизнь, новая реальность. Такой синергетический эффект", — пояснил собеседник Лайфа.

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Сам же Путин в ходе этой встречи отметил, что сентябрьские выборы прошли честно, открыто и в конкурентной борьбе. Президент добавил, что россияне понимают, насколько важно участвовать в голосовании.

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Kremlin.ru

Ольга Годуненко
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