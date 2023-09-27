Прошёл год с момента завершения референдумов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 27 сентября 2022-го жители Малороссии и Донбасса по воле сердца проголосовали за новый путь вместе с Россией. Причём ничто не могло повлиять на такой цивилизационный выбор людей, для которых это была точно не неизбежная формальность, заявил в беседе с Лайфом член экспертного клуба "Дигория" политолог Георгий Забаринский.

"Люди волеизъявлением подтвердили, что они имеют общие корни, общую историю, общий культурный код именно с нами. Это ярко отразилось и на результатах голосования: при высокой явке за вхождение в состав России высказались от 87% до 99% участников голосования. Такие результаты, как и сам референдум, просто физически не могли бы быть на чужой территории, так как без поддержки населения не получилось бы организовать соответствующие процедуры", — отметил он.

Эксперт добавил, что агрессивная украинская пропаганда и западные фонды не смогли нарушить культурную связь между этими территориями со всей страной. Похожие примеры можно найти и в средневековой истории России, когда в XIV веке начался процесс объединения раздробленных русских княжеств вокруг политического центра. Специалисты говорят о множестве причин "собирания земли Русской", но ключевая из них — осознание силы в единстве.

"О схожести современной ситуации говорил и [президент РФ] Владимир Путин в 2014 году по случаю обращения Крыма о вхождении в состав Российской Федерации. Тогда президент сказал, что после развала СССР русский народ стал одним их самых больших разделённых народов в мире. После этих слов полуостров вернулся в родную для себя гавань, а мы увидели начало нового исторического процесса объединения", — напомнил Забаринский.