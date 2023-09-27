Регион

Уведомления отключены

27 сентября, 14:58

"Сила в единстве": Референдумы в новых регионах сравнили с "собиранием земли Русской" в XIV веке

Политолог Забаринский сравнил референдумы в новых регионах с объединением Руси

Прошёл год с момента завершения референдумов на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. С 23 по 27 сентября 2022-го жители Малороссии и Донбасса по воле сердца проголосовали за новый путь вместе с Россией. Причём ничто не могло повлиять на такой цивилизационный выбор людей, для которых это была точно не неизбежная формальность, заявил в беседе с Лайфом член экспертного клуба "Дигория" политолог Георгий Забаринский.

"Люди волеизъявлением подтвердили, что они имеют общие корни, общую историю, общий культурный код именно с нами. Это ярко отразилось и на результатах голосования: при высокой явке за вхождение в состав России высказались от 87% до 99% участников голосования. Такие результаты, как и сам референдум, просто физически не могли бы быть на чужой территории, так как без поддержки населения не получилось бы организовать соответствующие процедуры", — отметил он.

Песков: Вся Россия помогала и будет помогать новым регионам

Песков: Вся Россия помогала и будет помогать новым регионам

Эксперт добавил, что агрессивная украинская пропаганда и западные фонды не смогли нарушить культурную связь между этими территориями со всей страной. Похожие примеры можно найти и в средневековой истории России, когда в XIV веке начался процесс объединения раздробленных русских княжеств вокруг политического центра. Специалисты говорят о множестве причин "собирания земли Русской", но ключевая из них — осознание силы в единстве.

"О схожести современной ситуации говорил и [президент РФ] Владимир Путин в 2014 году по случаю обращения Крыма о вхождении в состав Российской Федерации. Тогда президент сказал, что после развала СССР русский народ стал одним их самых больших разделённых народов в мире. После этих слов полуостров вернулся в родную для себя гавань, а мы увидели начало нового исторического процесса объединения", — напомнил Забаринский.

По мнению собеседника, сейчас, как и более семи веков назад, гражданам РФ надо сплотиться перед общими вызовами. Например, в сфере безопасности, где Коллективный Запад продолжит пытаться ослабить страну. Причём Россия, как самобытная цивилизация, уже ответила "запуском противоположного процесса", который обеспечит ей мир и достойное светлое будущее, заключил политолог.

В Кремле рассказали, будет ли страна отмечать годовщину воссоединения с новыми регионами

В Кремле рассказали, будет ли страна отмечать годовщину воссоединения с новыми регионами

Как сообщал Лайф, ранее Госдума одобрила в первом чтении и в целом текст законопроекта об установлении 30 сентября Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке сказано, что воссоединение регионов базируется на исторической общности народов и подкрепляется результатами референдумов.

Напомним, 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы субъектов подписали договоры о включении территорий в состав РФ. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что воссоединение регионов с Россией — это воля миллионов людей.

Обложка ©

ТАСС / Стрингер

Никита Осипов
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
  • Запорожская область
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров