ВВС Белоруссии: Польша подтверждала полёт своего вертолёта у границы страны

Польша подтверждала полёт своего вертолёта у границы с Белоруссией. Об этом рассказал официальный представитель командования ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии Сергей Качур.

"Сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. По запросу у польской стороны был подтверждён полёт вертолёта Вооружённых сил Польши", — заявил Качур.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что польский вертолёт дважды вошёл в воздушное пространство республики и углубился на расстояние сначала до полутора километров, а затем на 300 метров. В связи с этим белорусские военные подняли в воздух дежурную авиацию. При этом в Польше опровергают нарушение границы соседнего государства.