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28 сентября, 18:53

ВВС Белоруссии: Польша подтверждала полёт своего вертолёта у границы страны

Польша подтверждала полёт своего вертолёта у границы с Белоруссией. Об этом рассказал официальный представитель командования ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии Сергей Качур.

Официальный представитель командования ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии Сергей Качур рассказал об инциденте с вертолётом Польши на границе. Видео © ВоенТВ

"Сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. По запросу у польской стороны был подтверждён полёт вертолёта Вооружённых сил Польши", — заявил Качур.

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Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что польский вертолёт дважды вошёл в воздушное пространство республики и углубился на расстояние сначала до полутора километров, а затем на 300 метров. В связи с этим белорусские военные подняли в воздух дежурную авиацию. При этом в Польше опровергают нарушение границы соседнего государства.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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